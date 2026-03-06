Αφιέρωμα των FT στον Γιώργο Προκοπίου: «Κουρσάρος» των Στενών του Ορμούζ

Αφιέρωμα στο Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, φιλοξενούν οι Financial Times, εν μέσω αναταραχής στη ναυτιλία, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει παραλύσει μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, ο Γιώργος Προκοπίου βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Κι αυτό γιατί η στρατηγική του είναι ιδιαιτέρως τολμηρή σε μια από τις πιο επικίνδυνες συγκυρίες για τη διεθνή ναυτιλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η πλειονότητα των πλοιοκτητών αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του Έλληνα εφοπλιστή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο.

"Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις… μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση", δήλωσε ένας ναυλομεσίτης. "Υπάρχουν όμως μερικοί κουρσάροι που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο".

Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους Financial Times, φέρνει τον Προκοπίου ανάμεσα στους ελάχιστους πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να εκτελούν δρομολόγια στον Περσικό Κόλπο, σε μια στιγμή που η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει περιοριστεί δραστικά.

Τα τεράστια ναύλα και το ρίσκο

Το κίνητρο είναι προφανές: τα ναύλα έχουν εκτιναχθεί.

"Ένα μόνο δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC (very large crude carrier) που πραγματοποιεί το επικίνδυνο ταξίδι μέσω των Στενών προς την Κίνα θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 500.000 δολάρια έσοδα ημερησίως, εξαιρουμένου του κόστους πρόσθετης ασφάλισης πολεμικού κινδύνου, σύμφωνα με τον οργανισμό αναφοράς τιμών Argus Media".

Ωστόσο, το οικονομικό όφελος συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Οι απειλές του Ιράν και τα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

"Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα βάλει 'φωτιά' σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά, έχοντας πλήξει τουλάχιστον εννέα από την έναρξη της σύγκρουσης, με τουλάχιστον τρεις ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους".

Σε αυτό το περιβάλλον, η Dynacom εμφανίζεται να εφαρμόζει πρακτικές που μειώνουν την ορατότητα των κινήσεων του στόλου της.

"Όλα τα πλοία της Dynacom απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους — συσκευές που μεταδίδουν αυτόματα τη θέση και την ταυτότητα ενός πλοίου — κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ".

Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν τη διαδρομή του δεξαμενόπλοιου Athina, το οποίο σταμάτησε να εκπέμπει σήμα πριν επανεμφανιστεί στον Περσικό Κόλπο, όπου φόρτωσε πετρέλαιο.

Το προφίλ του Γιώργου Προκοπίου καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του δημοσιεύματος των Financial Times, το οποίο περιγράφει τον Έλληνα εφοπλιστή ως μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ναυτιλίας.

"Είναι θρύλος της ναυτιλίας και ένας από εκείνους που κάνουν αυτό που αποκαλούμε 'premium' δουλειές", δήλωσε ένας ναυλομεσίτης που έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες του τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας έναν ευφημισμό για συναλλαγές που είναι νόμιμες, αλλά συνεπάγονται πολύ υψηλότερο ρίσκο.

Ο Προκοπίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1946, δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο.