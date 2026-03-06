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Αφιέρωμα των FT στον Γιώργο Προκοπίου: «Κουρσάρος» των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία
13:56 - 06 Μαρ 2026

Αφιέρωμα των FT στον Γιώργο Προκοπίου: «Κουρσάρος» των Στενών του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Αφιέρωμα στο Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, φιλοξενούν οι Financial Times, εν μέσω αναταραχής στη ναυτιλία, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. 

Το δημοσίευμα σημειώνει πως σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει παραλύσει μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, ο Γιώργος Προκοπίου βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Κι αυτό γιατί η στρατηγική του είναι ιδιαιτέρως τολμηρή σε μια από τις πιο επικίνδυνες συγκυρίες για τη διεθνή ναυτιλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η πλειονότητα των πλοιοκτητών αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του Έλληνα εφοπλιστή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο.

"Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις… μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση", δήλωσε ένας ναυλομεσίτης. "Υπάρχουν όμως μερικοί κουρσάροι που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο".

Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους Financial Times, φέρνει τον Προκοπίου ανάμεσα στους ελάχιστους πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να εκτελούν δρομολόγια στον Περσικό Κόλπο, σε μια στιγμή που η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει περιοριστεί δραστικά.

Τα τεράστια ναύλα και το ρίσκο

Το κίνητρο είναι προφανές: τα ναύλα έχουν εκτιναχθεί.

"Ένα μόνο δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC (very large crude carrier) που πραγματοποιεί το επικίνδυνο ταξίδι μέσω των Στενών προς την Κίνα θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 500.000 δολάρια έσοδα ημερησίως, εξαιρουμένου του κόστους πρόσθετης ασφάλισης πολεμικού κινδύνου, σύμφωνα με τον οργανισμό αναφοράς τιμών Argus Media".

Ωστόσο, το οικονομικό όφελος συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Οι απειλές του Ιράν και τα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

"Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα βάλει 'φωτιά' σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά, έχοντας πλήξει τουλάχιστον εννέα από την έναρξη της σύγκρουσης, με τουλάχιστον τρεις ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους".

Σε αυτό το περιβάλλον, η Dynacom εμφανίζεται να εφαρμόζει πρακτικές που μειώνουν την ορατότητα των κινήσεων του στόλου της.

"Όλα τα πλοία της Dynacom απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους — συσκευές που μεταδίδουν αυτόματα τη θέση και την ταυτότητα ενός πλοίου — κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ".

Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν τη διαδρομή του δεξαμενόπλοιου Athina, το οποίο σταμάτησε να εκπέμπει σήμα πριν επανεμφανιστεί στον Περσικό Κόλπο, όπου φόρτωσε πετρέλαιο.

Το προφίλ του Γιώργου Προκοπίου καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του δημοσιεύματος των Financial Times, το οποίο περιγράφει τον Έλληνα εφοπλιστή ως μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ναυτιλίας.

"Είναι θρύλος της ναυτιλίας και ένας από εκείνους που κάνουν αυτό που αποκαλούμε 'premium' δουλειές", δήλωσε ένας ναυλομεσίτης που έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες του τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας έναν ευφημισμό για συναλλαγές που είναι νόμιμες, αλλά συνεπάγονται πολύ υψηλότερο ρίσκο.

Ο Προκοπίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1946, δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο.

Οι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες του διαθέτουν σήμερα έναν τεράστιο στόλο δεξαμενόπλοιων, bulk carriers και LNG carriers, ενώ συνεχίζουν να επεκτείνονται με νέες παραγγελίες πλοίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εταιρείες του διαχειρίζονται περισσότερα από 150 πλοία σε λειτουργία και περίπου 85 ακόμη υπό ναυπήγηση, ενώ η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτείνεται και στον χώρο των ακινήτων.

Αντιδράσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Το δημοσίευμα των Financial Times θυμίζει επίσης τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δραστηριότητα της Dynacom στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

"Η Dynacom Tankers του Προκοπίου έχει μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου τον τελευταίο χρόνο και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μεταφορείς αυτού του φορτίου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας στις αρχές του 2022".

Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο η εταιρεία φέρεται να κινήθηκε εντός του πλαισίου των διεθνών κανονισμών.

"Ο Προκοπίου ενεργούσε πάντοτε εντός του νόμου", δήλωσε ναυλομεσίτης, σημειώνοντας ότι η εταιρεία είχε συμμορφωθεί με τα πλαφόν τιμών και τους περιορισμούς στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Η στρατηγική του Έλληνα εφοπλιστή, σύμφωνα με αναλυτές της ναυτιλίας, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει ορισμένους από τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου.

"Εκπροσωπεί έναν συγκεκριμένο τρόπο επιχειρηματικής δράσης", δήλωσε ο Ed Finley-Richardson, επενδυτής στη ναυτιλία και ιδρυτής της Contango Research.

"Είναι ένας από μια ομάδα πέντε έως δέκα πλοιοκτητών που επισκιάζουν πραγματικά όλους τους υπόλοιπους — όχι μόνο λόγω του μεγέθους του στόλου τους αλλά και επειδή είναι πρόθυμοι να ενεργούν τολμηρά".

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η είσοδος πλοίων στον Περσικό Κόλπο σε περιόδους κρίσης μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για τους πλοιοκτήτες.

Ρίσκο

Η προσέγγιση του Προκοπίου απέναντι στο επιχειρηματικό ρίσκο αποτυπώνεται σε μια χαρακτηριστική φράση που ο ίδιος είχε διατυπώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

"Αν δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις ρίσκο, δεν ανήκεις στη ναυτιλία. Αν δεν θέλεις τους κινδύνους, αγοράζεις αμερικανικά ομόλογα".

Η φράση αυτή, όπως σημειώνουν οι Financial Times, συνοψίζει μια στρατηγική που συνεχίζει να καθορίζει τις κινήσεις ενός από τους ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές, ακόμη και στις πιο αβέβαιες συνθήκες για τη διεθνή ναυτιλία.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 13:56
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