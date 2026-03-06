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ΟΛΘ Α.Ε.: Επαναληπτικός έλεγχος ασφαλείας στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Ναυτιλία
18:30 - 06 Μαρ 2026

ΟΛΘ Α.Ε.: Επαναληπτικός έλεγχος ασφαλείας στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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H Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) διενήργησε επαναληπτικό έλεγχο στην ΟΛΘ Α.Ε. από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2026, σε συνέχεια της επιθεώρησης που είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025 για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας (security) στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS), καθώς και την Οδηγία 2005/65/ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο επαναληπτικός έλεγχος των εφαρμοζόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στη Λιμενική Εγκατάσταση και την ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης διενεργήθηκε ενδελεχώς από τριμελές Κλιμάκιο Ευρωπαίων Επιθεωρητών σε θέματα ασφάλειας (security) λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, παρουσία του Διευθυντή και του Τμηματάρχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης.

Η επικεφαλής του Κλιμακίου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεχή εφαρμογή και τη διεύρυνση βέλτιστων πρακτικών από την ΟΛΘ Α.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας την πλήρη ευθυγράμμιση της εταιρείας με τις απαιτήσεις ασφάλειας (security), χάρη στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό και στην υψηλού επιπέδου κεντρική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΔΑΠΛΕ.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του επαναληπτικού ελέγχου ασφαλείας στον Λιμένα Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την προσήλωση της ΟΛΘ Α.Ε. στην απόλυτη προσαρμογή της λειτουργίας του λιμένα στα διεθνή πρότυπα και στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας (safety & security)», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας.

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