Στενά Ορμούζ: Εξήλθε το ελληνικών συμφερόντων Shenlong - Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει πια ναυτικό

Ένα τάνκερ υπό ελληνική διαχείριση διέσχισε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από τις πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd's List Intelligence τη Δευτέρα 9/3 αναφέρει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο Shenlong τύπου Suezmax, με χωρητικότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν εντός του Στενού του Ορμούζ στις 8 Μαρτίου, πριν ενημερώσει την πορεία του καθώς έπλεε προς το ινδικό λιμάνι της Βομβάης.

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, με έδρα την Αθήνα, Dynacom Tankers Management, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Τραμπ: Δεν έχουν ναυτικό – βυθίσαμε όλα τα πλοία τους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, μετά την έξοδο του suezmax «Shenlong», με 150.000 βαρέλια αργού από τα Στενά, ο κ. Τραμπ ανέφερε σύμφωνα με το Fox News: «αυτά τα πλοία πρέπει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και να δείξουν θάρρος, δεν υπάρχει τίποτα να φοβούνται… Δεν έχουν ναυτικό, βυθίσαμε όλα τα πλοία τους».

Και αυτό προκειμένου να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, που έφτασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πρωί.