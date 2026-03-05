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Ξενοκώστας (ONEX): Στην Ελευσίνα κάναμε το αυτονόητο και ανταποκρινόμαστε στην έκκληση του προέδρου Τραμπ
Ναυτιλία
18:53 - 05 Μαρ 2026

Ξενοκώστας (ONEX): Στην Ελευσίνα κάναμε το αυτονόητο και ανταποκρινόμαστε στην έκκληση του προέδρου Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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«Στην Ελευσίνα αναδιαρθρώσαμε μισό δισ. ευρώ χρέη, πετυχαίνοντας την αναγέννηση ενός νεκρού ναυπηγείου», τόνισε ο ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Shipyards & Technologies Group και πρόεδρος τη Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου στην ανάπτυξη της υποδομής.

Σε συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Franman και πρόεδρο του The International Propeller Club, Port of Piraeus Κωστή Φραγκούλη και τον Alasdair Ross, στο πλαίσιο του Economist Shipping Summit, ο κ. Ξενοκώστας αναφέρθηκε σε εξελίξεις όπως η έναρξη της γραμμής παραγωγής των ελληνικών ρυμουλκών και επεσήμανε ευρύτερα τη στρατηγική σημασία των ναυπηγείων διεθνώς.

«Στην Ελευσίνα κάναμε το αυτονόητο και ανταποκρινόμαστε στην έκκληση του προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την κατασκευή πλοίων με δυνατότητες παραγωγής ενέργειας στη θάλασσα.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε ως φυσικό χώρο των ναυπηγείων της Ελευσίνας τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα.

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