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Πόλεμος προπαγάνδας και fake news στη Μέση Ανατολή – Μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ειδήσεις
19:11 - 16 Μαρ 2026

Πόλεμος προπαγάνδας και fake news στη Μέση Ανατολή – Μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Πόλεμος προπαγάνδας και παραπληροφόρησης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με πλήθος φημών και αντικρουόμενων πληροφοριών να κυκλοφορούν, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,για τον οποίο παραμένει άγνωστη η τύχη του. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταδόθηκε ότι με γραπτό διάταγμά του έδωσε εντολή οι αξιωματούχοι που είχαν διοριστεί από τον πατέρα του, τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, να συνεχίσουν κανονικά τα καθήκοντά τους.

Ωστόσο, η απουσία του από τη δημόσια ζωή και το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα πρόσφατο βίντεο ή δημόσια εμφάνιση συνεχίζουν να τροφοδοτούν νέα σενάρια και ερωτήματα. Πολλές και διαφορετικές εκδοχές έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα: από ισχυρισμούς ότι είναι νεκρός ή σε κώμα, μέχρι εκτιμήσεις ότι βρίσκεται εν ζωή αλλά είναι βαριά τραυματισμένος ή ακόμη και παραμορφωμένος.

Στο ζήτημα έχουν αναφερθεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, χωρίς όμως να υπάρξει σαφής επιβεβαίωση για την πραγματική κατάσταση.

Μία ακόμη εκδοχή που κυκλοφόρησε υποστηρίζει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Μόσχα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Παράλληλα, το αμερικανικό δίκτυο CBS News υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα δεν ήταν τελικά η επιλογή του πατέρα του για τη διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ψευδείς πληροφορίες διακινήθηκαν και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενγιαμίν Νετανιάχου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν πειραγμένες φωτογραφίες και αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι είχε σκοτωθεί ή ότι είχε... έξι δάχτυλα. Τα σενάρια αυτά διαψεύστηκαν γρήγορα, καθώς ο ίδιος εμφανίστηκε δημόσια την Κυριακή σε καφετέρια στο Tel Aviv, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στις φήμες περί θανάτου του.

Η προπαγάνδα υπήρξε διαχρονικά βασικό στοιχείο κάθε πολεμικής σύγκρουσης. Ωστόσο, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η διάδοση ψευδών ειδήσεων γίνεται πολύ πιο γρήγορη και πιο δύσκολη να ελεγχθεί. Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όταν συνδέεται με ζητήματα εξουσίας, διαδοχής και πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4cme6fr22h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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