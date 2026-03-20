Κικίλιας: Αναζητούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για συγκράτηση των τιμών ενέργειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εξεύρεσης ευρωπαϊκών πόρων και διαμόρφωσης κοινής πολιτικής για τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, όπως δήλωσε σήμερα (20/3) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, από τα βασικά αγαθά έως και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του κλάδου, αναζητώντας λύσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το άμεσο μέλλον. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι και στο παρελθόν είχαν αποτραπεί σημαντικές αυξήσεις στα εισιτήρια, και εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, παρά τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται συναντήσεις με συναρμόδια υπουργεία και φορείς, ώστε να καθοριστούν στοχευμένα και ενδεχομένως κλιμακωτά μέτρα στήριξης, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών και την εξασφάλιση της πρόσβασης στα νησιά.

Αναφερόμενος σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε ότι οι επίσημες θέσεις της χώρας εκφράζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, τονίζοντας την ανάγκη για προσεκτικές τοποθετήσεις λόγω της πολυπλοκότητας των διεθνών εξελίξεων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, τηρεί τις υποχρεώσεις της, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση της ειρήνης συνδέεται άμεσα με την αμυντική ετοιμότητα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή της κρίσης, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται 11 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο, καθώς και περισσότερα από 145 ελληνόκτητα ή ελληνικής σημαίας πλοία στην ευρύτερη ζώνη. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες ναυτικοί είναι ασφαλείς και υπάρχει καθημερινή επικοινωνία μέσω του επιχειρησιακού κέντρου του υπουργείου, ενώ έχει προβλεφθεί μηχανισμός επαναπατρισμού για όσους το επιθυμούν - χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Τέλος, επισήμανε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, γεγονός που καταδεικνύει την κλιμάκωση της κρίσης. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια ακόμη δύσκολη συγκυρία που απαιτεί συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή των επόμενων κινήσεων.