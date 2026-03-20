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Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Αλί Ναϊνί
Ειδήσεις
10:36 - 20 Μαρ 2026

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Αλί Ναϊνί

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Αλί Ναϊνί, σκοτώθηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών.

Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ο Ναϊνί «έπεσε ως μάρτυρας», επισημαίνοντας πως αποτελούσε μία από τις βασικές «φωνές» του ιρανικού καθεστώτος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από την πλευρά του Ισραήλ για το περιστατικό.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τη μετάδοση δηλώσεών του από ιρανικά ΜΜΕ, στις οποίες απέρριπτε τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι το Ιράν έχει χάσει τη δυνατότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και εμπλουτισμού ουρανίου.

«Η βαλλιστική μας βιομηχανία λειτουργεί άψογα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς ακόμη και εν μέσω πολέμου συνεχίζουμε την κατασκευή πυραύλων», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «η σύγκρουση θα συνεχιστεί».

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