Γερμανία: Το ifo προειδοποιεί για αύξηση χρέους χωρίς αναβάθμιση υποδομών

Ο πρόεδρος του ifo, Κλέμενς Φουέστ, καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να χρησιμοποιεί στο μέλλον το ειδικό ταμείο αποκλειστικά για πρόσθετες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Το Ινστιτούτο ifo είχε προηγουμένως υπολογίσει κακή χρήση του ειδικού ταμείου σε ποσοστό 95%. Αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι αναλήφθηκε επιπλέον χρέος ύψους 24,3 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Το επιχείρημα του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών ότι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων μπορεί να εξηγηθεί από το ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος μέχρι να αρχίσει να διοχετεύεται το χρήμα δεν είναι πειστικό, σύμφωνα με τον Φουέστ: «Η κακή χρήση των πόρων οφείλεται στη μείωση των επενδύσεων στον βασικό προϋπολογισμό και όχι σε καθυστερημένες εκταμιεύσεις από το ειδικό ταμείο».

Το υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι το 2024 δεν αποτελεί κατάλληλο σημείο αναφοράς, καθώς, δεδομένων των υφιστάμενων δημοσιονομικών κενών στον σχεδιασμό των επόμενων ετών, οι επενδύσεις μετά το 2024 θα έπρεπε να είχαν περικοπεί χωρίς το ειδικό ταμείο.

«Η υπόσχεση της κυβέρνησης ήταν σαφής: οι πρόσθετες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω πρόσθετου δανεισμού. Διαφορετικά, θα έπρεπε εξαρχής να είχε δηλώσει ότι ο δανεισμός ήταν απαραίτητος απλώς για να διατηρηθεί το επίπεδο των επενδύσεων», τονίζει ο Φουέστ.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών πιέσεων, να περικοπούν εκ νέου οι δαπάνες για επενδύσεις και η κακή χρήση των πόρων που αρχικά προορίζονταν για αυτές να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

«Αν συμβεί αυτό, η Γερμανία θα βρεθεί σε λίγα χρόνια με σημαντικά υψηλότερο χρέος και βάρη τόκων στους δημόσιους προϋπολογισμούς της, χωρίς όμως να έχει ανανεώσει τις υποδομές της. Για να αποτραπεί αυτό, η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει επειγόντως να εφαρμόσει μια πολυετή στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία θα παγώνει ή θα μειώνει τις δαπάνες που δεν αποτελούν προτεραιότητα, ενώ παράλληλα θα αυξάνει τις επενδυτικές δαπάνες. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δημοσιονομική πολιτική, η οποία έχει σήμερα διαβρωθεί», καταλήγει ο Φουέστ.