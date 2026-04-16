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ΟΛΘ: Ιστορικό υψηλό σε έσοδα και κερδοφορία το 2025 - Αύξηση 9,1% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
Ναυτιλία
11:32 - 16 Απρ 2026

ΟΛΘ: Ιστορικό υψηλό σε έσοδα και κερδοφορία το 2025 - Αύξηση 9,1% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΘ Α.Ε. (ή “ Εταιρεία”) ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τη χρονιά που έληξε στις 31/12/2025. Για ακόμη ένα έτος, οι δυναμικές επιχειρησιακές δραστηριότητες οδήγησαν στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, με τα έσοδα, τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και την κερδοφορία να ανέρχονται σε επίπεδα ανώτερα όλων των προγενέστερων ετών, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα και επηρεάζουν την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Όμιλος σημείωσε πωλήσεις, κέρδη και διακίνηση ρεκόρ στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, για ακόμη ένα έτος. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (TEUs), έφθασε τις 617 χιλιάδες, αυξημένη σημαντικά κατά 51 χιλιάδες TEUs (+9,1%) σε σύγκριση με το 2024, με αυξητικές τάσεις. Η διακίνηση στον Συμβατικό Τομέα έφτασε τους 2,8 εκατ. τόνους, χαμηλότερη κατά 398 χιλιάδες τόνους (-12,5%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα ευρύτερων τάσεων στην αγορά συμβατικού φορτίου στην Βαλκανική χερσόνησο.

Τα έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα € 107,4 εκατ. το 2025, σε σύγκριση με € 100,7 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς, αυξημένα σημαντικά κατά € 6,7 εκατ. (+6,7%), τροφοδοτούμενα κυρίως από τα υψηλότερα έσοδα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατά € 8 εκατ. (+11,3%).

Ο Συμβατικός Λιμένας εμφάνισε μειωμένα έσοδα κατά € 1,3 εκατ. (-5,5%), ενώ τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων αυξήθηκαν κατά € 0,2εκατ. (+5%), όπως και από την Επιβατική Κίνηση, τα οποία αυξήθηκαν κατά € 0,3 εκατ. (+21,9%), παρά τις ελαφρά πτωτικές τάσεις στις αφίξεις κρουαζιέρας. Αναφορικά με την κερδοφορία του Ομίλου για το 2025, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 50,3 εκατ. έναντι € 47,1 εκατ. το 2024, αυξημένα κατά € 3,3 εκατ. (+7%).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 48,2 εκατ. έναντι € 42,6 εκατ. το 2024, αντικατοπτρίζοντας αύξηση € 5,6 εκατ. (+13,1%), ενώ το περιθώριο EBITDA έφτασε στο 44,9%, επιδόσεις αρκετά υψηλότερες του μέσου όρου προγενεστέρων ετών. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου βελτιώθηκαν επίσης σημαντικά και ανήλθαν σε € 30,8 εκατ. έναντι € 28 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,7% και ακολούθως, τα Κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα € 3,06 (έναντι € 2,78 το 2024).

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος € 2,2 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025. Το προτεινόμενο μέρισμα, το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+10%), επιβεβαιώνοντας έτσι τη σταθερή και αυξανόμενη μερισματική πολιτική, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Μαΐου 2026.

Αναφορικά με τις διαρκείς επενδύσεις της Εταιρείας από την ιδιωτικοποίησή της τον Μάρτιο του 2018 έως και τον Δεκέμβριο του 2025 και σε σύνδεση με την Σύμβαση Παραχώρησης, αναφέρουμε τα κάτωθι: οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις από τον Μάρτιο του 2018 έως και την 31/12/2025, ανέρχονται σε € 22,5 εκατ., όπως έχουν πιστοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (σε όρους Βασικού Κόστους Αναφοράς) και αφορούν κατά βάση μηχανολογικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, κατά την ίδια περίοδο, η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις, ύψους άνω των € 67,1 εκατ., ενδεικτικά, για αναβάθμιση υποδομών, αποθηκών και κτιρίων, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά εξοπλισμού ΙΤ και εγκατάσταση νέων προγραμμάτων που αφορούν στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του λιμένος.

Συνεπώς, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας από τον Μάρτιο του 2018 έως και την 31/12/2025 ξεπερνούν τα € 89,6 εκατ., εκ των οποίων € 12 εκατ. αφορούν το 2025.

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των επενδύσεων αναμένεται την περίοδο 2026-2030, με την επέκταση του Προβλήτα 6, μετά και την υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρά επίπεδα χρηματοοικονομικής ρευστότητας (περιλαμβανομένων κυρίως προθεσμιακών καταθέσεων), λόγω της συνεπούς και ισχυρής παραγωγής λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες ξεπέρασαν τα € 34,8 εκατ. το 2025 (έναντι € 35,9 εκατ. το 2024).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά: «Το 2025 αποτέλεσε έτος - σταθμό για την ΟΛΘ Α.Ε., καθώς συνδυάσαμε την επίτευξη νέων ιστορικά υψηλών επιδόσεων, με την έναρξη του σημαντικότερου αναπτυξιακού έργου στη σύγχρονη ιστορία του Λιμένος Θεσσαλονίκης: την επέκταση του Προβλήτα 6. Η σταθερή άνοδος των μεγεθών μας τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. για τον μετασχηματισμό του λιμένος της Θεσσαλονίκης σε κυρίαρχο διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Με την επέκταση του Προβλήτα 6 και τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και πλοία σχεδιασμού Ultra Large Container Vessels, έως 24.000 TEU. Σε ένα περιβάλλον διεθνών ανακατατάξεων, η επένδυση αυτή ενισχύει το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημά μας ως παρόχου υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών και το ρόλο μας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αποτυπώνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και αναγνωρίζεται έμπρακτα από τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία επεκτείνεται πέραν της Εταιρείας και δημιουργεί ουσιαστικά οφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, με σαφή στόχο την εδραίωση του Λιμένος Θεσσαλονίκης ως αξιόπιστης και στρατηγικής πύλης εμπορίου για τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.»

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