Πρόταση κατασκευής πετρελαιαγωγού Τουρκίας – Ιράκ για παράκαμψη του Ορμούζ

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, έθεσε στο τραπέζι την ιδέα για την κατασκευή ενός νέου πετρελαϊκού αγωγού που θα συνδέει το Ιράκ — και συγκεκριμένα τα κοιτάσματα της Βασόρας — με τον τουρκικό τερματικό σταθμό του Τσεϊχάν στη Μεσόγειο, ως εναλλακτική διαδρομή έναντι της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος δήλωσε, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet: «Πιστεύω ότι ένας αγωγός Βασόρα–Τσεϊχάν θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ελκυστικός και ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, καθώς και για την ασφάλεια του περιφερειακού εφοδιασμού – ειδικά από την οπτική γωνία της Ευρώπης. Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να επιλυθεί. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή».

Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ και τον νέο αποκλεισμό εκ μέρους του Ιράν περίπου 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό, στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Όπως έγινε γνωστό, αρκετά δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου άλλαξαν πορεία ενώ κατευθύνονταν προς την περιοχή, μετά από προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τους πλοιάρχους.

Να σημειωθεί πως το Ιράκ εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του από τη Βασόρα μέσω του Κόλπου και του Ορμούζ, με τις εξαγωγές αυτές να αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο της πετρελαϊκής του δραστηριότητας. Ο Φατίχ Μπιρόλ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι η σημασία του περάσματος είναι κρίσιμη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το “κανάτι” έχει ήδη σπάσει μία φορά και είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστεί».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Ένας νέος αγωγός πετρελαίου αποτελεί αναγκαιότητα για το Ιράκ και ευκαιρία για την Τουρκία. Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στρατηγικό έργο».

Για να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο απαιτείται πολιτική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε εφικτή, ενώ εκτίμησε ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να υποστηριχθεί και από ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ήδη η Τουρκία έχει προτείνει την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει το Κιρκούκ με το Τσεϊχάν, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ενεργειακού διαδρόμου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα ξεκινά από το λιμάνι Φάο στη Βασόρα και θα καταλήγει στην Τουρκία.

Παράλληλα, Τουρκία, Συρία και Ιορδανία έχουν συμφωνήσει πρόσφατα να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό των οδικών και σιδηροδρομικών τους δικτύων, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εμπορικού διαδρόμου που θα συνδέει τη νότια Ευρώπη με τον Περσικό Κόλπο.