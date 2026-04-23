Steve Bannon στους Δελφούς: Το μέλλον των συγκρούσεων περνά από τις θάλασσες

Ο Bannon συμμετείχε διαδικτυακά σε συζήτηση με τον Matthew Boyle, επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο τα βασικά γεωπολιτικά, εμπορικά και διπλωματικά μέτωπα της αμερικανικής πολιτικής. Στην τοποθέτησή του επέμεινε ιδιαίτερα στη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων και των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα κριθεί ένα μεγάλο μέρος των μελλοντικών ισορροπιών ισχύος.

Όπως ανέφερε, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα δεν περιορίζεται μόνο στο εμπόριο ή στην τεχνολογία, αλλά επεκτείνεται και στον έλεγχο στρατηγικών λιμένων και θαλασσιων περασματων. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο στοιχείο για τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι διαθέτει ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία και ότι θα έχει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις που διαμορφώνονται. Κατά την άποψή του, οι Έλληνες γνωρίζουν καλύτερα από πολλούς άλλους τη σημασία που έχουν οι ανοιχτές και ασφαλείς θαλάσσιες οδοί για τη σταθερότητα της διεθνούς οικονομίας.

Αναφερόμενος στις περιοχές όπου, όπως είπε, θα συγκεντρωθεί η ένταση των επόμενων ετών, μίλησε για την Ερυθρά Θάλασσα, την Ανταρκτική, τον Παναμά, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν. Εκτίμησε ότι στα σημεία αυτά θα δοθούν κρίσιμες μάχες που θα αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και τον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων, της ενέργειας και του εμπορίου.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την πολιτική των εμπορικών δασμών που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι στόχος της είναι η επιστροφή της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ενίσχυση της βιομηχανικής τους βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβασή του στους Δελφούς συνέδεσε ευθέως τη ναυτιλία, το εμπόριο και τη γεωπολιτική με τις βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής στρατηγικής.