Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων καταγράφει το λιμάνι του Πειραιά, ενώ η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προσδοκίες για επαναφορά περισσότερων δρομολογίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cosco Shipping Ports, στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διακινήθηκαν τον Μάιο 347.000 TEUs, έναντι 337.000 TEUs τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο μέσα στο 2026 και συνιστά την καλύτερη μηνιαία επίδοση των τελευταίων δώδεκα μηνών. Ωστόσο, η συνολική εικόνα του έτους εξακολουθεί να παρουσιάζει υστέρηση.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, η συνολική διακίνηση στις δύο προβλήτες διαμορφώθηκε σε 1,628 εκατ. TEUs, έναντι 1,674 εκατ. TEUs το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,8%.

Προσδοκίες από την επαναλειτουργία της διαδρομής μέσω Σουέζ

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πιθανή επιστροφή περισσότερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο λιμάνι του Πειραιά, ενισχύοντας τη θέση του στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τη μεγαλύτερη εταιρεία τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, τη Maersk. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, από το βράδυ της 24ης Ιουνίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Ιουνίου, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Baltimore, καθώς και ακόμη ένα ναυλωμένο πλοίο της, διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από εκτεταμένες αξιολογήσεις κινδύνου και σε στενό συντονισμό με τους συνεργάτες της στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας.

Παράλληλα, η Maersk γνωστοποίησε ότι τρία ακόμη πλοία της παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, ενώ σχεδιάζεται μία ακόμη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αρχίζουν σταδιακά να επανεξετάζουν τη χρήση των θαλάσσιων οδών της περιοχής, χωρίς όμως να παύουν να θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων και των φορτίων.

Νέα άνοδος στα διεθνή ναύλα

Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινήθηκαν και οι διεθνείς ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο δείκτης Drewry World Container Index (WCI) ενισχύθηκε κατά 5%, φθάνοντας τα 4.166 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση των ναύλων στις υπερατλαντικές διαδρομές.

Ειδικότερα:

οι τιμές spot από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν κατά 6%, στα 7.149 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών,

ενώ στη γραμμή Σαγκάη – Λος Άντζελες κατέγραψαν άνοδο 12%, διαμορφούμενες στα 5.750 δολάρια.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση Container Capacity Insight της Drewry, για την προσεχή εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί μόλις τέσσερις ακυρώσεις δρομολογίων στις γραμμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, καθώς πολλοί εισαγωγείς επιταχύνουν τις παραγγελίες τους ενόψει πιθανών αλλαγών στη δασμολογική πολιτική αλλά και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Επιπλέον, η εφαρμογή από τον Ιούλιο γενικών αυξήσεων ναύλων (General Rate Increase – GRI) και πρόσθετων επιβαρύνσεων περιόδου αιχμής (Peak Season Surcharge – PSS) αναμένεται να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά.

Σταθερότητα στις γραμμές Ασίας – Ευρώπης

Στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, οι ναύλοι παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί.

Οι τιμές spot από τη Σαγκάη προς το Ρότερνταμ αυξήθηκαν οριακά κατά 1%, στα 4.392 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, ενώ στη γραμμή Σαγκάη – Γένοβα παρέμειναν αμετάβλητες στα 5.759 δολάρια.

Η Drewry επισημαίνει ότι για την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί μόλις τρεις ακυρώσεις δρομολογίων στις γραμμές Ασίας – Ευρώπης, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η προσφορά χωρητικότητας παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, η αγορά συνεχίζει να στηρίζεται στην αυξημένη ζήτηση, καθώς αρκετοί φορτωτές επισπεύδουν τις αποστολές τους πριν από την εφαρμογή νέων επιβαρύνσεων από την 1η Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η CMA CGM ανακοίνωσε νέους ενιαίους ναύλους μεταφοράς (FAK – Freight All Kinds), ύψους 6.300 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών για τα δρομολόγια από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη και από 7.700 έως 8.500 δολάρια για τις μεταφορές προς τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου θα επιβάλει πρόσθετη επιβάρυνση περιόδου αιχμής (Peak Season Surcharge – PSS), ύψους 1.000 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών για τις μεταφορές προς τη Βόρεια Ευρώπη και 1.400 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών για τις γραμμές προς τη Μεσόγειο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Drewry εκτιμά ότι οι ναύλοι στις γραμμές Ασίας – Ευρώπης θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η ισχυρή ζήτηση συνδυάζεται με περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα και νέες εμπορικές επιβαρύνσεις.