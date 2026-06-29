Το τρίπτυχο που δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές – Πώς επηρεάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αντιμέτωπες με ένα απαιτητικό τρίπτυχο μπαίνουν οι διεθνείς αγορές στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Ιουνίου (και του εξαμήνου) κυρίως εξαιτίας:

Του πενταήμερου selloff σε μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ που οδήγησαν τον Nasdaq χαμηλότερα κατά -4,6%.

Της νέας πολεμικής έντασης στην ΜΑ με εκατέρωθεν επιθέσεις παρά την υπογραφείσα συμφωνία.

Τις νέες εμπορικές αψιμαχίες μεταξύ ΗΠΑ & ΕΕ με ευθύνη της πρώτης που απειλεί να εκτροχιάσει και πάλι τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την εγχώρια αγορά που έχει επιδείξει μεν αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα στις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίων αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και αυτή μέρος ενός παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος όπου όλα αποτιμώνται όχι μόνο σε απόλυτα μεγέθη αλλά κυρίως σε συγκριτικά.

Ο ΓΔ έχασε την προηγούμενη εβδομάδα -1% κρατώντας πάντως τις κρίσιμες μηνιαίες στηρίξεις των 2440 μονάδων παρά την σημαντική υποχώρηση του δεικτοβαρούς τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -4%), κλάδος που πλέον έχει να αντιμετωπίσει και τα αντιπολιτευτικά βέλη (έκτακτη εισφορά στα τραπεζικά κέρδη κα).

Η νέα επιτυχημένη ΑΜΚ αυτή την φορά από τον ΑΔΜΗΕ δεν είχε μόνο αξία για την υπερκάλυψη (13x) και την τιμή διάθεσης (4,05€) αλλά κυρίως για τις νέες υπεραξίες που καταγράφουν from day one οι νέοι μέτοχοι με το κλείσιμο της Παρασκευής (4,90€) να τους ανταμείβει με ένα +20% ! σε λίγες μόλις συνεδριάσεις.

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα διεθνώς σε συνδυασμό με την επενδυτική όρεξη για ελληνικό ρίσκο έχει ανοίξει τις πόρτες παρόμοιων κινήσεων και σε άλλες εισηγμένες που πλέον στρέφονται πιο επιθετικά μέσω του Euronext Athens προσδοκώντας την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω ΑΜΚ της νέας εποχής.

Η παραίτηση των παλαιών μετόχων, τα δύο βιβλία και κυρίως η διαδικασία του book building για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης οδηγούν τις αποτιμήσεις των εταιριών σε υψηλότερα επίπεδα που παρά την όποια υπερβολή δεν τρομάζουν τους επενδυτές.

ΕΛΧΑ με 250 εκ.€ και μόλις προχθές ο AKTR με 650 εκ.€ (+300 εκ. Ομολογιακό) παίρνουν την σκυτάλη το αμέσως επόμενο διάστημα για τις δικές τους κινήσεις, με τις τιμές των μετοχών ήδη να βρίσκονται σε ιστορικά (ή πολυετή) υψηλά επίπεδα.

Ακόμα όμως και πιο περιφερειακές εκδόσεις όπως αυτή της ΙΝΤΕΚ με την ΔΠ των Αττικά Πολυκαταστήματα (58 εκ.€) που περισσότερο αφορά τους εγχώριους επενδυτές, βλέπουμε ότι καλύπτονται με χαρακτηριστική άνεση (4x η συγκεκριμένη) και συνήθως στο ανώτατο εύρος τιμής.

Δημοσιονομικά (υπέρβαση στόχων πενταμήνου σε ισοζύγιο προϋπολογισμού και πλεονάσματα) και τουρισμός (έσοδα τετραμήνου με σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2025) εξακολουθούν να δίνουν επιπλέον πόντους στην ελληνική οικονομία και ως προέκταση και στο χρηματιστήριο.

Σε ότι αφορά στους κυριότερους λόγους προβληματισμού για το μέλλον θα πρέπει να εστιάσουμε στις παγκόσμιες γεωπολιτικές και εξαιτίας αυτών οικονομικές εξελίξεις (πληθωρισμός, επιτόκια, ανάπτυξη) αλλά πλέον και στον παράγοντα εγχώριου πολιτικού ρίσκου στον βαθμό που οι εκλογές πλησιάζουν (3-8 μήνες) και η πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης μάλλον απομακρύνεται.

Το θετικό μηνιαίο πρόσημο για τον ΓΔ δεν αμφισβητείται (+3,2%) ούτε και η εξαιρετική - για άλλη μια χρονιά - πορεία από την αρχή του χρόνου (+15,5%), το Β εξάμηνο όμως ίσως κρύβει παγίδες που οι αγορές αρνούνται - για την ώρα - να τιμολογήσουν κάτι που εκτιμά και η BofA στην τελευταία της έκθεση που συστήνει αποφυγή ευρωπαϊκών μετοχών (και ιδιαίτερα κυκλικών) με πιθανότητα έως και -12% πτώσης των βασικών δεικτών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης