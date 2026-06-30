Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε τον Μάιο ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (PCT), με τα τελευταία στοιχεία της COSCO SHIPPING Ports να δείχνουν μια συγκρατημένη βελτίωση της εικόνας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω του PCT διακινήθηκαν τον Μάιο 346,5 χιλιάδες TEU, έναντι 337 χιλιάδων TEU τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,8%.

Η θετική αυτή επίδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις ανακατατάξεις που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή.

Η συνέχιση της αβεβαιότητας στην περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη Διώρυγα του Σουέζ και να επιλέγουν τη μεγαλύτερη διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, γεγονός που έχει αλλάξει τις ροές του παγκόσμιου εμπορίου και επηρεάζει σημαντικούς διαμετακομιστικούς λιμένες, μεταξύ των οποίων και ο Πειραιάς.

Παρά τη βελτίωση του Μαΐου, η εικόνα στο σύνολο του έτους παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η διακίνηση ανήλθε σε 1,628 εκατ. TEU, σημειώνοντας μείωση 2,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, τα στοιχεία των τελευταίων μηνών δείχνουν σταδιακή σταθεροποίηση της δραστηριότητας. Μετά τη βελτίωση που καταγράφηκε τους προηγούμενους μήνες, ο Μάιος ενισχύει τις προσδοκίες ότι το λιμάνι μπορεί να ανακτήσει μέρος των απωλειών που προκάλεσαν οι αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σε επίπεδο ομίλου, η COSCO SHIPPING Ports συνέχισε να καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τον Μάιο διακινήθηκαν συνολικά 10,79 εκατ. TEU, αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο η συνολική διακίνηση έφτασε τα 50,72 εκατ. TEU, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα υπερπόντια λιμάνια του ομίλου, όπου η διακίνηση αυξήθηκε κατά 17,7% τον Μάιο και κατά 18,7% στο πεντάμηνο. Στην επίδοση αυτή συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι αυξημένοι όγκοι φορτίων σε λιμένες της Τουρκίας, του Βελγίου, της περιοχής της Διώρυγας του Σουέζ, αλλά και του νέου λιμένα Chancay στο Περού.

Παρότι ο Πειραιάς κινήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με άλλους τερματικούς σταθμούς του ομίλου, η επιστροφή σε θετικό πρόσημο τον Μάιο θεωρείται ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την πορεία του μεγαλύτερου εμπορευματικού λιμένα της χώρας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.