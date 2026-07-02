Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η OB Streem ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group, έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Aνταγωνισμού. Ο όμιλος OB Streem ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ένταξη του Med Frigo Group δημιουργεί ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα, με αυξημένη αξία, διευρυμένες δυνατότητες και ενισχυμένες συνέργειες για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.

Η ΟB Streem με την απόκτηση του Med Frigo Group διευρύνει το αποτύπωμα της εδραιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα logistics στις περιοχές δραστηριοποίησής της. Η στρατηγική κίνηση ενσωμάτωσης του Med Frigo, που διαθέτει εξειδίκευση στις μεταφορές και τα logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών.



Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε:



«Η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την OB Streem και την αναπτυξιακή μας πορεία. Η ένταξη του Med Frigo Group στον Όμιλό μας ενισχύει περαιτέρω το εύρος των λύσεων που παρέχουμε, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ισχυρές συνέργειες στον τομέα των μεταφορών και των logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Με κοινό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αριστεία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, διαμορφώνουμε ένα ακόμη πιο ισχυρό σχήμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»



Ο Αντώνης Μαυριδόγλου Chief Executive Officer (CEO) του Ομίλου Med Frigo δήλωσε:



«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, o Ομιλος Med Frigo αναπτύχθηκε με συνέπεια, επενδύοντας στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Όμιλο OB Streem αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές μέσα από τις συνέργειες, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή μας σε έναν κορυφαίο όμιλο logistics όπως είναι η ΟΒ Streem.»

Ποια είναι η Med Frigo





Ο Όμιλος Med Frigo έχει παρουσία 34 ετών στον κλάδο των μεταφορών. Διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών-ψυγείων και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών στις μεταφορές προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, με υψηλή εξειδίκευση στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ διασφαλίζει με συνέπεια την αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων σε 16 χώρες και περισσότερους από 600 προορισμούς.

Ποια είναι η OB STREEM





Η ΟΒ Streem είναι ο μεγαλύτερος end-to-end logistics partner στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία ​ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου προς όλη την Ευρώπη και την περιοχή EMEA. Με 400 χιλιάδες τ.μ. αποθηκών, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και λειτουργία σε 8 χώρες, η OB Streem προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.



Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της OB Streem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Η ποιότητα και η επιχειρηματική αριστεία της OB Streem επιβεβαιώνεται από 25 πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρηματικής αριστείας.