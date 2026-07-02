ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Επιχειρήσεις
12:47 - 02 Ιουλ 2026

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η OB Streem ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group, έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Aνταγωνισμού. Ο όμιλος OB Streem ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ένταξη του Med Frigo Group δημιουργεί ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα, με αυξημένη αξία, διευρυμένες δυνατότητες και ενισχυμένες συνέργειες για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.

Η ΟB Streem με την απόκτηση του Med Frigo Group διευρύνει το αποτύπωμα της εδραιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα logistics στις περιοχές δραστηριοποίησής της. Η στρατηγική κίνηση ενσωμάτωσης του Med Frigo, που διαθέτει εξειδίκευση στις μεταφορές και τα logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών.

Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε:

«Η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την OB Streem και την αναπτυξιακή μας πορεία. Η ένταξη του Med Frigo Group στον Όμιλό μας ενισχύει περαιτέρω το εύρος των λύσεων που παρέχουμε, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ισχυρές συνέργειες στον τομέα των μεταφορών και των logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Με κοινό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αριστεία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, διαμορφώνουμε ένα ακόμη πιο ισχυρό σχήμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Ο Αντώνης Μαυριδόγλου Chief Executive Officer (CEO) του Ομίλου Med Frigo δήλωσε:

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, o Ομιλος Med Frigo αναπτύχθηκε με συνέπεια, επενδύοντας στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Όμιλο OB Streem αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές μέσα από τις συνέργειες, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή μας σε έναν κορυφαίο όμιλο logistics όπως είναι η ΟΒ Streem.»

Ποια είναι η Med Frigo

Ο Όμιλος Med Frigo έχει παρουσία 34 ετών στον κλάδο των μεταφορών. Διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών-ψυγείων και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών στις μεταφορές προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, με υψηλή εξειδίκευση στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ διασφαλίζει με συνέπεια την αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων σε 16 χώρες και περισσότερους από 600 προορισμούς.

Ποια είναι η OB STREEM

Η ΟΒ Streem είναι ο μεγαλύτερος end-to-end logistics partner στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία ​ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου προς όλη την Ευρώπη και την περιοχή EMEA. Με 400 χιλιάδες τ.μ. αποθηκών, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και λειτουργία σε 8 χώρες, η OB Streem προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της OB Streem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Η ποιότητα και η επιχειρηματική αριστεία της OB Streem επιβεβαιώνεται από 25 πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρηματικής αριστείας.

unnamed_c4125.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο
Πολιτική

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:48

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Άλλοι Αρθρογράφοι
02/07/2026 - 11:44

Η αρχιτεκτονική της αποκλιμάκωσης στη Mέση Aνατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ