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Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:42 - 02 Ιουλ 2026

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

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Το incharge, το δίκτυο με τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα, αποδεικνύει στην πράξη τον ηγετικό του ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, υποστηρίζοντας μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση ηλεκτροκίνησης στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος. Σε μια στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, το incharge αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της φόρτισης και της ενεργειακής διαχείρισης του νέου, υπερσύγχρονου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων βαρέως τύπου. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του καθημερινού δρομολογίου μεταφοράς μεταλλεύματος από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προς τον λιμένα του Στρατωνίου, το incharge προμήθευσε την Ελληνικός Χρυσός με δύο υπερσύγχρονους ταχυφορτιστές ισχύος 180kW. Οι υποδομές αυτές εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή φόρτιση των δύο νέων πλήρως ηλεκτρικών φορτηγών Mercedes-Benz Actros e600 Pro Cabin, τα οποία αντικαθιστούν τα συμβατικά οχήματα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών εκπομπών CO₂. Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του incharge, παρέχοντας στην Ελληνικός Χρυσός τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας των οχημάτων και να προσφέρει δεδομένα για την ανάλυση των δεικτών βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του στόλου και αποτυπώνεται με μετρήσιμα δεδομένα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Ο κ. Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής του incharge δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, καθώς αποδεικνύει ότι το incharge διαθέτει την τεχνογνωσία και τις κορυφαίες υποδομές για να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές, βαριές βιομηχανικές μεταφορές. Δεν προσφέρουμε απλώς ενέργεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο οικοσύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν την πράσινη μετάβαση πράξη. Είμαστε περήφανοι που οδηγούμε τις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο εμπορικό και βιομηχανικό μέλλον». Η συμμετοχή του incharge σε αυτό το πρωτοποριακό έργο υπογραμμίζει τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές, ακόμη και βιομηχανικές εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας, ανοίγοντας «νέους δρόμους» για το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του καθημερινού δρομολογίου μεταφοράς μεταλλεύματος από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προς τον λιμένα του Στρατωνίου, το incharge προμήθευσε την Ελληνικός Χρυσός με δύο υπερσύγχρονους ταχυφορτιστές ισχύος 180kW. Οι υποδομές αυτές εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή φόρτιση των δύο νέων πλήρως ηλεκτρικών φορτηγών Mercedes-Benz Actros e600 Pro Cabin, τα οποία αντικαθιστούν τα συμβατικά οχήματα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών εκπομπών CO₂.

Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του incharge, παρέχοντας στην Ελληνικός Χρυσός τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας των οχημάτων και να προσφέρει δεδομένα για την ανάλυση των δεικτών βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του στόλου και αποτυπώνεται με μετρήσιμα δεδομένα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως αποτέλεσμα της επένδυσης.

Ο κ. Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής του incharge δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, καθώς αποδεικνύει ότι το incharge διαθέτει την τεχνογνωσία και τις κορυφαίες υποδομές για να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές, βαριές βιομηχανικές μεταφορές. Δεν προσφέρουμε απλώς ενέργεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο οικοσύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν την πράσινη μετάβαση πράξη. Είμαστε περήφανοι που οδηγούμε τις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο εμπορικό και βιομηχανικό μέλλον».

Η συμμετοχή του incharge σε αυτό το πρωτοποριακό έργο υπογραμμίζει τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές, ακόμη και βιομηχανικές εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας, ανοίγοντας «νέους δρόμους» για το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

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