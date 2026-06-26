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ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι της Ραφήνας
Ειδήσεις
14:15 - 26 Ιουν 2026

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι της Ραφήνας

Reporter.gr Newsroom
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Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (26/6) από τις 19:00 έως τις 22:00, από μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) που υπηρετούν σε επιβατηγά–οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής της Ραφήνας. Οι ναυτικοί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι, υποστηρίζοντας ότι αυτές δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των πληρωμάτων όσο και των πλοίων.

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, το κύριο ζήτημα αφορά την αναντιστοιχία ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό δρομολογημένων πλοίων και στις περιορισμένες δυνατότητες ελλιμενισμού του λιμένα. Όπως αναφέρεται, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν περίπου για πέντε πλοία, σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα ορισμένα πλοία να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμανιού ή να χρειάζεται να μετακινούνται διαρκώς.

Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται να προστεθεί ένα επιπλέον πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή, κάτι που, όπως υποστηρίζεται, θα επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη απαιτητικά ωράρια των πληρωμάτων, ιδιαίτερα στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, οι ναυτικοί αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εξαντλητικά δρομολόγια, τα οποία περιορίζουν σημαντικά τον χρόνο ανάπαυσής τους και δυσχεραίνουν την επιστροφή τους στις οικογένειές τους.

Επιπλέον, η ΠΕΝΕΝ μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» υποστηρίζουν ότι το αγκυροβόλιο της Ραφήνας δεν αποτελεί θεσμικά αναγνωρισμένο και επαρκώς οργανωμένο χώρο αγκυροβολίας. Όπως τονίζουν, αυτό δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ιδίως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα πληρώματα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τον χρόνο ξεκούρασής τους και επιβαρύνει τις συνθήκες εργασίας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ασκούν κριτική στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και στο τοπικό Λιμεναρχείο, κατηγορώντας τους για αδράνεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα, καθώς και για την προστασία τόσο των εργαζομένων στη ναυτιλία όσο και των επιβατών.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας στις 20:30.

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