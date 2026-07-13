Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Μία θέση χαμηλότερα, στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων, βρέθηκε το 2026 ο Πειραιάς, σύμφωνα με τον Xinhua–Baltic International Shipping Centre Development Index (ISCDI) 2026, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς μελέτες αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών κέντρων.

Η ελληνική ναυτιλιακή πρωτεύουσα, που στην κατάταξη του 2025 βρισκόταν στην 8η θέση, φέτος καταλαμβάνει την 9η, καθώς την προσπέρασε το δίπολο Νέα Υόρκη – Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο ανέβηκε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στην όγδοη θέση. Παράλληλα, το Αμβούργο υποχώρησε στη 10η θέση, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος του κινεζικού Ningbo–Zhoushan στην έκτη θέση, πάνω από το Ρότερνταμ.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει για 13η συνεχόμενη χρονιά η Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ως κορυφαίο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Η σημαντικότερη αλλαγή της φετινής έκθεσης αφορά τη Σαγκάη, η οποία ανέβηκε στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας το Λονδίνο στην τρίτη, ενώ το Χονγκ Κονγκ διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση και το Ντουμπάι στην πέμπτη.

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων το 2026 είναι η εξής:

Σιγκαπούρη

Σαγκάη

Λονδίνο

Χονγκ Κονγκ

Ντουμπάι

Ningbo–Zhoushan

Ρότερνταμ

Νέα Υόρκη – Νιου Τζέρσεϊ

Αθήνα – Πειραιάς

Αμβούργο

Η έκθεση αξιολογεί συνολικά 43 διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, βασίζοντας την κατάταξη σε τρεις βασικούς πυλώνες, τις λιμενικές υποδομές (20% της βαθμολογίας), τις ναυτιλιακές υπηρεσίες (50%) και το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον (30%). Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται η διακίνηση φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων, η παρουσία ναυλομεσιτών, διαχειριστριών εταιρειών, τραπεζών, ασφαλιστών, νηογνωμόνων και ναυτιλιακών νομικών υπηρεσιών, αλλά και δείκτες όπως η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, η αποτελεσματικότητα των τελωνείων και οι επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παρά τη μικρή υποχώρηση στην κατάταξη, η παρουσία του Πειραιά στην πρώτη δεκάδα για ακόμη μία χρονιά επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά οικοσυστήματα διεθνώς. Η θέση αυτή αντανακλά όχι μόνο τη δυναμική του μεγαλύτερου ελληνικού λιμένα, αλλά κυρίως τη συγκέντρωση ενός εκτεταμένου πλέγματος ναυτιλιακών υπηρεσιών που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, η οποία εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η έκθεση εκπονείται για 13η συνεχή χρονιά από τη China Economic Information Service (θυγατρική του πρακτορείου Xinhua) σε συνεργασία με το Baltic Exchange, έναν από τους ιστορικότερους και εγκυρότερους οργανισμούς παροχής ναυτιλιακών δεδομένων και δεικτών παγκοσμίως.