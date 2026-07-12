Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των λεγόμενων prediction markets για στοιχηματισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει ανοίξει μια νέα συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των κερδών, καθώς η διαφορετική νομική δομή των συγκεκριμένων πλατφορμών ενδέχεται να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε σχέση με το παραδοσιακό αθλητικό στοίχημα, αναφέρει το Bloomberg.

Παρότι το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα κέρδη από τις συμβατικές στοιχηματικές εταιρείες είναι σαφώς καθορισμένο από την αμερικανική νομοθεσία, η περίπτωση των prediction markets παραμένει ασαφής. Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες λειτουργούν μέσω συμβολαίων γεγονότων (event contracts), τα οποία παρουσιάζονται ως χρηματοοικονομικά προϊόντα και όχι ως κλασικά στοιχήματα, δημιουργώντας ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τη φορολογική τους αντιμετώπιση.

Στοίχημα ή χρηματοοικονομική επένδυση;

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι φορολογικές αρχές είναι αν τα κέρδη από τα prediction markets θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποδόσεις από τυχερά παιχνίδια ή ως κέρδη από επενδυτικά προϊόντα.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αμερικανική φορολογική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικούς κανόνες για τις δύο κατηγορίες.

Εάν τα συγκεκριμένα συμβόλαια χαρακτηριστούν επενδυτικά προϊόντα, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να συμψηφίζουν πλήρως τις ζημιές τους με τα κέρδη τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν ακόμη και από ευνοϊκότερους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για συγκεκριμένες επενδύσεις κεφαλαίου.

Αντίθετα, στα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια οι ζημιές αναγνωρίζονται φορολογικά μόνο μέχρι του ύψους των δηλωμένων κερδών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Γιατί τα prediction markets θεωρούνται διαφορετικά

Οι υποστηρικτές των prediction markets υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δεν αποτελούν κλασικές στοιχηματικές υπηρεσίες.

Οι χρήστες δεν στοιχηματίζουν απέναντι σε έναν bookmaker, αλλά αγοράζουν και πωλούν τυποποιημένα συμβόλαια που αφορούν την έκβαση μελλοντικών γεγονότων. Τα συμβόλαια αυτά διαπραγματεύονται με τρόπο αντίστοιχο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και εποπτεύονται από την Commodity Futures Trading Commission (CFTC), την αρμόδια αμερικανική αρχή για τις αγορές παραγώγων.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τη διαφορετική νομική μορφή τους, η οικονομική ουσία παραμένει ίδια: οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν οικονομικό κίνδυνο πάνω σε ένα αβέβαιο γεγονός με στόχο την επίτευξη κέρδους, γεγονός που προσομοιάζει με τον παραδοσιακό στοιχηματισμό.

Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη η IRS

Μέχρι σήμερα, η αμερικανική Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) δεν έχει εκδώσει επίσημη εγκύκλιο ή οδηγία που να αποσαφηνίζει τον τρόπο φορολόγησης των prediction markets.

Η απουσία συγκεκριμένης θέσης έχει δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα τόσο στους φορολογουμένους όσο και στους επαγγελματίες του χώρου.

Φορολογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η IRS αποφεύγει προς το παρόν να παρέμβει, καθώς η αγορά των prediction markets έχει αποκτήσει και πολιτικές προεκτάσεις, ιδιαίτερα μετά την είσοδο επιχειρηματικών σχημάτων που συνδέονται με την οικογένεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, οι φορολογούμενοι καλούνται ουσιαστικά να επιλέξουν μόνοι τους τον τρόπο δήλωσης των συγκεκριμένων εισοδημάτων, αναλαμβάνοντας και το σχετικό φορολογικό ρίσκο.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του διευθυντή φορολογικής πολιτικής του Bipartisan Policy Center, Άντριου Λάουτζ, ο οποίος σχολίασε ότι «αυτή τη στιγμή επικρατεί πραγματικά μια κατάσταση "Άγριας Δύσης". Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι ο... σερίφης».

Ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Research Institute at Siena University, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Αμερικανούς διαθέτουν πλέον ενεργό λογαριασμό σε διαδικτυακή στοιχηματική πλατφόρμα.

Την ίδια στιγμή, τα ακαθάριστα έσοδα των αδειοδοτημένων εταιρειών αθλητικού στοιχήματος ανήλθαν το 2025 σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 16,96 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την American Gaming Association.

Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως οι DraftKings και FanDuel, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κρυπτονομίσματα και στην τεχνολογία, επεκτείνουν πλέον τις δραστηριότητές τους και στον χώρο των prediction markets.

Πού εντοπίζεται το πιθανό φορολογικό όφελος

Το βασικό πλεονέκτημα που ενδέχεται να προκύψει αφορά τον τρόπο διαχείρισης των ζημιών.

Στο παραδοσιακό αθλητικό στοίχημα, οι ζημιές μπορούν να εκπέσουν μόνο μέχρι του ύψους των φορολογητέων κερδών και μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εάν, όμως, τα prediction markets αντιμετωπιστούν ως επενδυτικά προϊόντα, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να συμψηφίζουν πλήρως τις ζημιές τους, ενώ οι αδιάθετες ζημιές ενδέχεται να μεταφέρονται και σε επόμενες φορολογικές χρήσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες μορφές επενδύσεων.

Ορισμένοι φορολογικοί ειδικοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εφαρμογής του περίφημου Section 1256 του αμερικανικού φορολογικού κώδικα, που αφορά συγκεκριμένα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και προβλέπει ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι η ένταξη συμβολαίων που αφορούν αθλητικά γεγονότα στη συγκεκριμένη κατηγορία παραμένει μάλλον απίθανη, καθώς η σχετική νομολογία δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.

Οι κίνδυνοι από την αβεβαιότητα

Η επιλογή μιας ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης δεν στερείται κινδύνων.

Σε περίπτωση που στο μέλλον η IRS αποφανθεί ότι τα prediction markets αποτελούν ουσιαστικά μορφή τυχερού παιχνιδιού, όσοι είχαν δηλώσει τα σχετικά κέρδη ως επενδυτικό εισόδημα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικούς φόρους, προσαυξήσεις και διοικητικά πρόστιμα.

Για τον λόγο αυτό, φορολογικοί σύμβουλοι επισημαίνουν ότι, μέχρι να υπάρξει επίσημη ερμηνεία από τις αμερικανικές αρχές, κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά το επίπεδο του κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει πριν επιλέξει τον τρόπο δήλωσης των σχετικών εισοδημάτων.

Η υπόθεση αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο αυξάνεται η δημοτικότητα των prediction markets, με το Μουντιάλ 2026 να αποτελεί ήδη μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.