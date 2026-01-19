Η Γερμανία μπλοκάρει δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Βαλτική – Σήμα αυστηροποίησης στην επιβολή κυρώσεων

Σε μια κίνηση με σαφές οικονομικό και γεωπολιτικό βάρος, η Γερμανία αρνήθηκε για πρώτη φορά την είσοδο δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» στα χωρικά της ύδατα στη Βαλτική Θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου και αφορά το δεξαμενόπλοιο Tavian, το οποίο φέρεται να συνδέεται με ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν το πλοίο καθώς προσέγγιζε τη Βαλτική και, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Bundespolizei), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις εισόδου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για παραποιημένα έγγραφα, χρήση ψευδούς σημαίας και κατασκευασμένου αριθμού ΙΜΟ, πρακτικές που έχουν συνδεθεί άμεσα με πλοία του σκιώδους στόλου και με προσπάθειες παράκαμψης διεθνών κυρώσεων.

Το Tavian, ηλικίας περίπου 27 ετών, περιλαμβάνεται σε αμερικανικούς καταλόγους κυρώσεων και έχει εμφανιστεί στο παρελθόν με διαφορετικά ονόματα και στοιχεία νηολόγησης, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας και της εμπορικής του δραστηριότητας.

Αντί να εισέλθει στα γερμανικά χωρικά ύδατα και να συνεχίσει προς τον εκτιμώμενο προορισμό του, πιθανότατα σε λιμενική εγκατάσταση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, το πλοίο ανέστρεψε πορεία και κατευθύνθηκε βόρεια, προς τη Νορβηγική Θάλασσα. Η απόφαση αυτή αποδίδεται στον φόβο κατάσχεσης ή περαιτέρω μέτρων επιβολής του νόμου εάν το πλοίο έμπαινε στη γερμανική δικαιοδοσία.

Η γερμανική στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, καθώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα κράτη περιορίζονταν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, χωρίς να προχωρούν σε ευθεία απαγόρευση πρόσβασης στα χωρικά τους ύδατα.

Η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο με υψηλή εμπορική κίνηση και πυκνό δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων και ενεργειακών υποδομών, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των κρατών της περιοχής για πλοία ασαφούς ταυτότητας και τεχνικής κατάστασης.

Η υπόθεση Tavian εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης της επιβολής κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου, με αντίστοιχες κινήσεις να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες θαλάσσιες ζώνες.