ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Γερμανία μπλοκάρει δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Βαλτική – Σήμα αυστηροποίησης στην επιβολή κυρώσεων
Ναυτιλία
15:28 - 19 Ιαν 2026

Η Γερμανία μπλοκάρει δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Βαλτική – Σήμα αυστηροποίησης στην επιβολή κυρώσεων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια κίνηση με σαφές οικονομικό και γεωπολιτικό βάρος, η Γερμανία αρνήθηκε για πρώτη φορά την είσοδο δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» στα χωρικά της ύδατα στη Βαλτική Θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου και αφορά το δεξαμενόπλοιο Tavian, το οποίο φέρεται να συνδέεται με ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν το πλοίο καθώς προσέγγιζε τη Βαλτική και, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Bundespolizei), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις εισόδου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για παραποιημένα έγγραφα, χρήση ψευδούς σημαίας και κατασκευασμένου αριθμού ΙΜΟ, πρακτικές που έχουν συνδεθεί άμεσα με πλοία του σκιώδους στόλου και με προσπάθειες παράκαμψης διεθνών κυρώσεων.

Το Tavian, ηλικίας περίπου 27 ετών, περιλαμβάνεται σε αμερικανικούς καταλόγους κυρώσεων και έχει εμφανιστεί στο παρελθόν με διαφορετικά ονόματα και στοιχεία νηολόγησης, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας και της εμπορικής του δραστηριότητας.

Αντί να εισέλθει στα γερμανικά χωρικά ύδατα και να συνεχίσει προς τον εκτιμώμενο προορισμό του, πιθανότατα σε λιμενική εγκατάσταση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, το πλοίο ανέστρεψε πορεία και κατευθύνθηκε βόρεια, προς τη Νορβηγική Θάλασσα. Η απόφαση αυτή αποδίδεται στον φόβο κατάσχεσης ή περαιτέρω μέτρων επιβολής του νόμου εάν το πλοίο έμπαινε στη γερμανική δικαιοδοσία.

Η γερμανική στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, καθώς μέχρι σήμερα τα περισσότερα κράτη περιορίζονταν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, χωρίς να προχωρούν σε ευθεία απαγόρευση πρόσβασης στα χωρικά τους ύδατα.

Η Βαλτική Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο με υψηλή εμπορική κίνηση και πυκνό δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων και ενεργειακών υποδομών, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των κρατών της περιοχής για πλοία ασαφούς ταυτότητας και τεχνικής κατάστασης.

Η υπόθεση Tavian εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης της επιβολής κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου, με αντίστοιχες κινήσεις να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες θαλάσσιες ζώνες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμπούλ: Νεκροί και τραυματίες σε έκρηξη στην «ασφαλή» Σαχρ-ε-Νάου
Ειδήσεις

Καμπούλ: Νεκροί και τραυματίες σε έκρηξη στην «ασφαλή» Σαχρ-ε-Νάου

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Η ακρίβεια πλήττει καθολικά τα νοικοκυριά - Έντονη δυσπιστία στη λειτουργία της αγοράς και πίεση στην κατανάλωση
Οικονομία

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Η ακρίβεια πλήττει καθολικά τα νοικοκυριά - Έντονη δυσπιστία στη λειτουργία της αγοράς και πίεση στην κατανάλωση

«Allwyn Arena»: Το νέο εμπορικό όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ
Ειδήσεις

«Allwyn Arena»: Το νέο εμπορικό όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική
Ειδήσεις

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ