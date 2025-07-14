Πιτσιλής από Χανιά: Σχεδιάζεται η εξέλιξη των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ πανελλαδικά

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διαβεβαίωσε από τα Χανιά, μετά τη συνάντηση που είχε με εργαζομένους της οικονομικής υπηρεσίας, ότι η ΔΥΟ Χανίων θα παραμείνει ενεργή, χωρίς να μετακινηθεί προσωπικό ή να καταργηθούν υπηρεσίες.

Ο κ. Πιτσίλης αναφέρθηκε στη βελτίωση των υποδομών, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, και το συνεχιζόμενο φορολογικό έλεγχο με στόχο, όπως είπε, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

«Ενημερώσαμε τους συναδέλφους για το μελλοντικό μας σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει την εξέλιξη των υπηρεσιών μας σε όλη την χώρα, επαναλαμβάνοντας πως κανένας υπάλληλος δεν πρόκειται να φύγει από τον τόπο εργασίας του και κυρίως καμία υπηρεσία δεν κλείνει. Οι υπηρεσίες μεταξελίσσονται με βάση τις δυνατότητες τις ψηφιακές και τις ανάγκες, σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού μας και ο δεύτερος η καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών σε όλη την επικράτεια».

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με το διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι σε εξέλιξη. «Αυτή τη στιγμή μελετάμε, δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι, οι επισκέψεις στις υπηρεσίες είναι μέρος της διαδικασίας του σχεδιασμού. Ακούμε τους συναδέλφους, τα ειδικότερα θέματα και τις ειδικότερες συνθήκες και όταν θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τον συνολικό σχεδιασμό, αυτό θα κάνουμε».

Ο κ. Πιτσιλής επανέλαβε πως οι υπηρεσίες μετεξελίσσονται δεν κλείνουν, «και βεβαίως, από τη μία πλευρά δίνουμε έμφαση και επενδύουμε στα ψηφιακά μας εργαλεία, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους, με διαδικασίες που αρχίζουν και τελειώνουν ψηφιακά, από την άλλη επενδύουμε και στα φυσικά κανάλια εξυπηρέτησης του πολίτη που φτάνει σε μία υπηρεσία, διότι δεν έχει πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να πάρει ενημέρωση, πληροφόρηση, τι μπορεί να κάνει και να τον εξυπηρετήσουμε. Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται σε όλη την Ελλάδα».

Μιλώντας για την υπηρεσία στα Χανιά είπε ότι, «... σε σύγκριση με την τελευταία επίσκεψη μου πριν από 3 χρόνια η διαφορά στους χώρους είναι θεαματική και το ίδιο αποτυπώνουν και τα στοιχεία εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε ότι αφορά το κτίριο που στεγάζεται η ΑΑΔΕ Χανίων χρειάζεται βελτιώσεις όμως εσωτερικά η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας των υπαλλήλων έχει αλλάξει. Πριν από 3-4 χρόνια η υπηρεσία ήταν πνιγμένη στο χαρτί σήμερα πια δεν υπάρχει αυτή η εικόνα».

Σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Πιτσιλής είπε πως η ΑΑΔΕ έχει αρμοδιότητα μόνο φορολογικών ελέγχων και τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, «... περιμένουμε τις διατάξεις, είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να προχωρήσουμε στους ελέγχους».

Τέλος, μιλώντας για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών της ΑΑΔΕ το σύστημα myData η διασύνδεση POS και ταμειακών και ψηφιακά εργαλεία που έρχονται τώρα, «αποδεδειγμένα έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του κενού ΦΠΑ από 30% σε 13,7% και με προοπτικές περαιτέρω μείωσης. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση οικοδόμησης και λειτουργίας ενός συστήματος το οποίο λειτουργεί προληπτικά και βάζει τους κανόνες στους πολίτες, οι οποίοι, αν τους τηρούν, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συνέχεια».