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Επίθεση Τραμπ κατά φίλων και εχθρών: Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί εμπορική και στρατιωτική αφαίμαξη
Ειδήσεις
17:40 - 14 Ιουλ 2025

Επίθεση Τραμπ κατά φίλων και εχθρών: Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί εμπορική και στρατιωτική αφαίμαξη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση στο Truth Social καταφέρεται κατά πάντων τονίζοντας ότι έχουν εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ τόσο οι εχθροί όσο και οι φίλοι επί δεκαετίας.

Ο Τραμπ στη νέα του ανάρτησή εξαπολύει επίθεση τόσο κατά συμμάχων όσο και αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύτηκαν τη χώρα στο εμπόριο και στις στρατιωτικές δαπάνες επί δεκαετίες με κόστος τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την χώρα.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: « Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν εξαπατηθεί στο ΕΜΠΟΡΙΟ (και στον ΣΤΡΑΤΟ!), τόσο από φίλους όσο και από εχθρούς, για ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. Αυτό είχε κόστος ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ και απλώς δεν είναι πλέον βιώσιμο – και ποτέ δεν ήταν! Οι χώρες θα έπρεπε να πουν: «Ευχαριστούμε για την πολυετή δωρεάν "βόλτα", αλλά ξέρουμε ότι τώρα πρέπει να κάνετε το σωστό για την Αμερική». Εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε: «Ευχαριστούμε που κατανοείτε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Το εκτιμούμε πολύ!».

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