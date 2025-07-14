Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύει τους καταναλωτές για την ανακύκλωση μπαταριών

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ, το Συλλογικό Σύστημα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών στην Ελλάδα, κάνουν την ανακύκλωση πιο εύκολη και ταυτόχρονα ανταποδοτική για όλους.

Οι καταναλωτές μπορούν να ανακυκλώνουν τις άδειες μπαταρίες τους στους ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ που βρίσκονται στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος, να χρησιμοποιήσουν το QR Code στον κάδο ή το ειδικό κουτί συλλογής για το σπίτι της ΑΦΗΣ και να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες κληρώσεις για επιταγές αγορών αξίας 6€.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει την κυκλική οικονομία και προωθεί την υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες περ ιέχουν υλικά που, αν δεν διαχειριστούν σωστά, επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Παράλληλα,όμως, περιέχουν πολύτιμα μέταλλα που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Η αξιοποίησή τους συμβάλλει στη μείωση της εξόρυξης πρώτων υλών και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με ανάλογες δράσεις, διευκολύνεται η συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση και ενισχύεται η κουλτούρα της υπευθυνότητας στην πράξη.