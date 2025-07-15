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UBS: «Ευάλωτη» στους αμερικανικούς δασμούς (και) η Ελλάδα – Θα πληγεί περίπου το 60% των εξαγωγών
Οικονομία
21:49 - 15 Ιουλ 2025

UBS: «Ευάλωτη» στους αμερικανικούς δασμούς (και) η Ελλάδα – Θα πληγεί περίπου το 60% των εξαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Στο «μικροσκόπιο» της UBS μπαίνουν οι αναδυόμενες χώρες της Ευρώπης – όπως η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία – καθώς και χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής – όπως η Νότια Αφρική και το Καζακστάν – καθώς εξετάζει τον αντίκτυπο που θα έχουν οι αμερικανικοί δασμοί, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου και μετά.  

Όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία, οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα έχουν αντίκτυπο της τάξης των 10 μονάδων βάσης για το 2025 και των 30 μονάδων βάσης για το 2026, εάν εφαρμοστούν από τις αρχές Αυγούστου, όπως έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των χωρών που θα πληγούν από τη δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Πολωνία να προηγούνται.

Σύμφωνα με τον ελβετικό οίκο, παρόλο που η Ελλάδα δεν εξαρτάται πλήρως από τις ΗΠΑ, μία αύξηση στους δασμούς θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στις ελληνικές εξαγωγές, οδηγώντας τις σε μείωση.

Όσον αφορά τον κλάδο που θα δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα, οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι θα επηρεαστεί περισσότερο η βιομηχανία φαρμάκων και τροφίμων.

Οι κίνδυνοι για το ΑΕΠ

Για την ώρα η UBS δεν αλλάζει τις προβλέψεις της όσον αφορά τους κινδύνους για το ΑΕΠ εξαιτίας των αμερικανικών δασμών και της αβεβαιότητας που προκαλεί η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά:

Για το 2025, η UBS αναμένει ανάπτυξη από 1% (Ουγγαρία και Νότια Αφρική) έως 3,5%-4,0% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Για το 2026, η διασπορά είναι μικρότερη με τους ρυθμούς ανάπτυξης να κυμαίνονται μεταξύ 2,0%-4,5%.

Τα βασικά στοιχεία που έχει ενσωματώσει η UBS στις εκτιμήσεις της είναι:

  • Η επιβολή ενός καθολικού δασμού από τις ΗΠΑ της τάξης του 10%, σύμφωνα με την απόφαση της 9ης Απριλίου, καθώς επίσης και το ύψος των τομεακών δασμών της 9ης Απριλίου βάσει του Άρθρου 232 (δηλαδή, δασμούς 25% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, αλλά και τις εξαιρέσεις για διάφορα προϊόντα: φαρμακευτικά προϊόντα, διάφορα μέταλλα (όπως χρυσός, ασήμι) και ενέργεια.
  • Τα στοιχεία του ΑΕΠ του α’ τριμήνου.
  • Ένα υποσύνολο δεδομένων για το β’ τρίμηνο όπου υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
  • Τον αντίκτυπο των αποφάσεων του OPEC+, στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας και τον Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για σταδιακή κατάργηση των προηγούμενων περικοπών στην παραγωγή.

Σημειώνεται ότι ως προς τους προτεινόμενους δασμολογικούς συντελεστές στις εξεταζόμενες περιοχές, μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ:

  • 30% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Αφρική
  • 25% για το Καζακστάν

Οι ανακοινωθέντες δασμοί για τη Νότια Αφρική και Καζακστάν είναι αρκετά κοντά στους δασμούς που επιβλήθηκαν την «Ημέρα Απελευθέρωσης», στις 2 Απριλίου (31% και 27% αντίστοιχα). Οι νέοι προτεινόμενοι δασμοί θα σήμαιναν ότι οι πραγματικοί δασμολογικοί συντελεστές στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα αυξάνονταν στο 20%-23% για την Ελλάδα.

Οι εκτιμήσεις της UBS για την επιβάρυνση του ΑΕΠ

Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι η πλήρης επιβάρυνση της ανάπτυξης από τους προτεινόμενους δασμούς σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις της θα είναι:

  • 0,45% για την Ουγγαρία
  • 0,30% για την Τσεχία και την Πολωνία
  • 0,20% για την Νότια Αφρική
  • 0,15% για την Ελλάδα
  • 0,10% για το Καζακστάν

Επισημαίνει, βέβαια, ότι ο πλήρης αντίκτυπος θα φανεί το 2026.

Για το 2025 εκτιμάται ότι το συνδυασμένο άμεσο και έμμεσο πλήγμα στο ΑΕΠ από τους προτεινόμενους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ θα είναι αρκετά οριακό (10-20 μονάδες βάσης). Ωστόσο, για το 2026 θα υπάρξει ένα πιο έντονο πλήγμα κατά 10 έως 60 μονάδες βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα που θα επηρεαστεί περισσότερο θα είναι, σύμφωνα με την ανάλυση του ελβετικού οίκου, η Ουγγαρία, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στην 4η θέση, όπως προαναφέρθηκε, με το 60% περίπου των εξαγωγών της χώρα, ωστόσο, να είναι «ευάλωτες».

Πόσο κινδυνεύουν οι ελληνικές εξαγωγές

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, οι ελληνικές εξαγωγές είναι κάπως πιο «ασφαλείς» από αυτές της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας, οι οποίες αναμένεται να πληγούν σε ποσοστό της τάξης του 90%.

Η Ελλάδα και η Ουγγαρία εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν κατά 60% – 75%· το ίδιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Θα γίνουν προσπάθειες για περισσότερα εμπορικά deals

Σύμφωνα με τον Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες πριν από την προθεσμία της 1ης Αυγούστου και ο δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ θα διαμορφωθεί γύρω στο 15%.

Ένα τέτοιο σκηνικό θα επιτρέψει στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου να κινηθούν υψηλότερα τους επόμενους 12 μήνες εν μέσω μιας ανθεκτικής οικονομίας, εκτιμά η UBS, με τον Haefele να συστήνει στους επενδυτές να εξετάσουν την έκθεση σε «ποιοτικά» ομόλογα, χρυσό και εναλλακτικές λύσεις, όπως τα hedge funds, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των χαρτοφυλακίων τους απέναντι στις μελλοντικές διακυμάνσεις της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 22:06
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