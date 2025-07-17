Διημερίδα «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας»

Με επιτυχία ξεκίνησε χθες στην Καβάλα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η διημερίδα με τίτλο: «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ στο πλαίσιο παρόμοιων εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τη διημερίδα άνοιξε ο Αν. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με διαδικτυακό μήνυμα στο οποίο τόνισε τη σημασία της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Βασίλης Σιαδήμας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, οι Εκπρόσωποι της ΕΕ, ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Καραλής μέσω διαδικτυακού μηνύματος, Δήμαρχοι της Περιφέρειας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ αναλύθηκαν οι τρόποι με τους οποίους συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών.

Η επιτυχία του ΕΣΠΑ 2021-2027 δεν κρίνεται μόνο από την απορρόφηση πόρων, που είναι εξίσου σημαντική αλλά από το πόσο βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, πόσο περιορίζει τις ανισότητες και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ωφεληθούν από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, με δράσεις που αφορούν σε κρίσιμους τομείς, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή. Έγινε αναφορά σε πολιτικές εξατομικευμένης στήριξης για τους άνεργους, ιδιαίτερα τους νέους, σε ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους, καθώς και σε διαχρονικές παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης για τις ευάλωτες ομάδες.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων, τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται με την παραδοσιακή έννοια όσο και εκείνων που ενσωματώνουν την καινοτομία, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Αναδείχθηκε η συμβολή των χωρικών εργαλείων του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση του οράματος των περιφερειών και των δήμων για τις πόλεις και την ύπαιθρο, ενώ παρουσιάστηκε η ενεργός συμμετοχή τοπικών φορέων στη διαμόρφωση και διακυβέρνηση των σχετικών στρατηγικών. Οι φορείς υλοποίησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ανέπτυξαν τη λογική της “συνδιαμόρφωσης” και τη σημασία της προσαρμογής των παρεμβάσεων στις ανάγκες των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης.

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου τόνισε: «Το ΕΣΠΑ 2021-2027 συνεχίζει μια μακροχρόνια πορεία στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Αποτελεί τη διαχρονική συμβολή της Πολιτικής Συνοχής, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες της Ευρώπης και έχει συνδράμει με σημαντικούς πόρους και αναπτυξιακή στόχευση σε κάθε περιφέρεια της χώρας».

Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ θα συνεχίσει τη διοργάνωση των διημερίδων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και την ουσιαστική ενδυνάμωση και στήριξη του αναπτυξιακού τους ρόλου.