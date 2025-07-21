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Ζελένσκι: Προανήγγειλε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία την Τετάρτη 23/7 στην Τουρκία
Ειδήσεις
22:30 - 21 Ιουλ 2025

Ζελένσκι: Προανήγγειλε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία την Τετάρτη 23/7 στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή του μέσω βίντεο, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε πρόσφατη συζήτησή του με τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, με αντικείμενο την προετοιμασία για ανταλλαγή κρατουμένων καθώς και τη διεξαγωγή νέου γύρου επαφών με τη ρωσική πλευρά.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ούμεροφ επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στην Τουρκία, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται την επόμενη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα. Η επιλογή της Τουρκίας ως τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών δεν είναι τυχαία, καθώς η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ρουστέμ Ούμεροφ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις από την αρχή της σύγκρουσης, έχοντας ήδη ηγηθεί των δύο πρώτων γύρων συνομιλιών με τη ρωσική πλευρά. Η επιστροφή του σε αυτή τη διαδικασία ενισχύει τις προσδοκίες ότι η νέα συνάντηση μπορεί να συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ανθρωπιστικά ζητήματα, όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Παρόλο που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες για τη μορφή και το περιεχόμενο των συνομιλιών, η ανακοίνωση από την πλευρά του Κιέβου αποτελεί ένδειξη ότι, παρά τις δυσκολίες και τη συνεχιζόμενη ένταση στα μέτωπα, υπάρχουν προσπάθειες για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

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