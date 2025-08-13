Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 16,7 δισ. ευρώ το 2026 - Οι βασικοί στόχοι

Με συνολικό προϋπολογισμό 16,72 δισ. ευρώ, που είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 16 ετών, μπαίνει σε φάση εκκίνησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2026 από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης περιγράφεται πώς το 2026, θα διατεθούν 16,719 δισ. ευρώ μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, και ειδικότερα:

· 6,2 δισ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,

· 3,3 δισ. ευρώ σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και

· 7,219 δισ. ευρώ σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-ΤΑΑ (τα οποία βαραίνουν το εθνικό ΑΠΔΕ).

ΠΔΕ 2026: Οι βασικοί στόχοι

Στην εγκύκλιο, επίσης, καταγράφονται οδηγίες, κατευθύνσεις, αλλά και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2026, τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δαπανών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), όπως λέγεται στο “γλωσσάρι” του ΥΠΕΘΟ, για την περίοδο 2026-2029, καθώς και την έγκριση και χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026.

Βασικός σκοπός, όπως αναφέρεται, στην εκτέλεση του ΑΠΔΕ 2026 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Ειδικότερα επιδιώκονται:

· Η ταχεία υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

· Η περαιτέρω ένταξη και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΑΠΔΕ και συγκεκριμένα του ΕΣΠΑ 2021-2027, των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων -ΤΑΜΕΥ 2021-2027-, του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής- ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027- και άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

· Η υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΑΠΔΕ και συγκεκριμένα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και του νέου ΕΠΑ 2026-2030, για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων των δύο Προγραμματικών Περιόδων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

· Η ολοκλήρωση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προηγούμενης ΠΠ (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022) για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής και την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων.

«Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός, η στενή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Οι πληρωμές του 2025

Παράλληλα, καθώς το φετινό ΠΔΕ βαδίζει στο κλείσιμό του, το ΥΠΕΘΟ καλεί τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για υλοποίηση κατ’ ελάχιστον του 95% του Προγράμματός τους έως τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση πληρωμών τον Δεκέμβριο και πιθανή απώλεια πόρων. Υπενθυμίζεται πως το ΠΔΕ του 2025 αυξήθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ στα 14,6 δισ. ευρώ, από τα 14,1 δισ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Μητρώο συντήρησης για τις υποδομές

Για τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των έργων δημοσίων επενδύσεων, οι φορείς διαχείρισης υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι φορείς υλοποίησης/δικαιούχοι ή οι φορείς λειτουργίας των έργων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές, διαθέτουν τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησής τους (άρθρο 26 του ν. 5140/2024). Εντός του 2026 πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

Για το σκοπό αυτό, οι Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΑΠΔΕ θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα έργα υποδομής των Προγραμμάτων τους, και ειδικότερα, το εκτιμώμενο κόστος, τον κύριο του έργου, την πηγή χρηματοδότησης κ.α.