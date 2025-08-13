ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανθρωπισμός ή πολιτική υπονόμευση; Ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος των ΜΚΟ;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
12:29 - 13 Αυγ 2025

Ανθρωπισμός ή πολιτική υπονόμευση; Ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος των ΜΚΟ;

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για ακόμη μία φορά, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) επιλέγει να σταθεί απέναντι στην εθνική στρατηγική διαχείρισης της μετανάστευσης. Χθες, κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η πρόσφατη τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της δυσανάλογης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη, στις αρχές Ιουλίου 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ΕΣΠ είναι η ίδια ΜΚΟ που προσέφυγε κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που χαρακτήριζε την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων άσυλο, αλλά και που βρέθηκε επανειλημμένα σε νομική σύγκρουση με την επίσημη Ελληνική Πολιτεία.

Πιο πρόσφατα, στις 7 Ιανουαρίου 2025, το ΕΣΠ υποστήριξε τον προσφεύγοντα στην υπόθεση A.R.E. κατά Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην απόφαση αυτή, την πρώτη καταδίκη της Ελλάδας για πρακτική “pushbacks”, το Δικαστήριο έκρινε ότι έλαβε χώρα «ανεπίσημος εξαναγκαστικός επαναπατρισμός» προς την Τουρκία και μάλιστα χαρακτήρισε την πρακτική ως «συστηματική». Το ΕΣΠ έσπευσε να χαρακτηρίσει την απόφαση «ορόσημο» για τη «διεκδίκηση δικαιοσύνης» και την «καταπολέμηση των pushbacks».

Και εύλογα αναρωτιέται κανείς, όταν μια οργάνωση επανειλημμένα μάχεται νομικά ενάντια σε πολιτικές που έχουν στόχο την προστασία των συνόρων, την αποτροπή της παράνομης εισόδου και την αποσυμφόρηση των τοπικών κοινωνιών, ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί τελικά ;

Στην πιο κρίσιμη ίσως περίοδο για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, με τη χώρα να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, τέτοιες κινήσεις δεν λειτουργούν απλώς ως κριτική, λειτουργούν ως εμπόδιο.

Όταν οι νομικές αίθουσες γίνονται πεδίο μάχης κατά κάθε κυβερνητικής πρωτοβουλίας, η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να αποφύγει το επόμενο, αναπόφευκτο ερώτημα: Πρόκειται για υπεράσπιση δικαιωμάτων ή για συστηματική υπονόμευση της κρατικής κυριαρχίας;

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο γενικότερος ρόλος που έχουν αναλάβει ορισμένες ΜΚΟ στη χώρα μας. Πίσω από τον τίτλο της «ανθρωπιστικής δράσης», συχνά αναλαμβάνουν ρόλο πολιτικού αντιπάλου, αμφισβητώντας θεμελιώδεις επιλογές της εθνικής πολιτικής και επιχειρώντας να τις ακυρώσουν δικαστικά.

Η δράση τους, αντί να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Πολιτεία, καταλήγει σε μετωπική σύγκρουση με αυτήν, θέτοντας εν αμφιβόλω την ικανότητα και το έννομο συμφέρον του κράτους να προστατεύει τα σύνορα, να εφαρμόζει τους νόμους του και να διαχειρίζεται με όρους τάξης και δικαιοσύνης ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα δωράκια δεν θα φέρουν ψήφους
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Τα δωράκια δεν θα φέρουν ψήφους

Τα παράδοξα της εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα παράδοξα της εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ενστάσεις για τις «μεταρρυθμίσεις» στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ενστάσεις για τις «μεταρρυθμίσεις» στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Τραμπ ζηλεύει την πολιτική σάτιρα της Ελλάδας
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Τραμπ ζηλεύει την πολιτική σάτιρα της Ελλάδας

Το «δώρο» των $600 δισ. και η ανάγκη για ευρωπαϊκή διαφάνεια
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Το «δώρο» των $600 δισ. και η ανάγκη για ευρωπαϊκή διαφάνεια

Όσα μας δίδαξε η... Σορβόνη
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Όσα μας δίδαξε η... Σορβόνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές
Ειδήσεις

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στα σχέδια δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στους Μαλάδες Ηρακελίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στα σχέδια δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στους Μαλάδες Ηρακελίου

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»
Ειδήσεις

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ