Ο Τραμπ «ελέγχει» το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν: Εξέταση μουσείων για την 250ή επέτειο

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν ότι θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εξέταση των μουσείων και των εκθεμάτων του, προκειμένου να «εξασφαλίσει τη συμμόρφωση» με το όραμα Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (12/8).

Η επιστολή του Λευκού Οίκου ζητά από οκτώ μουσεία του Σμιθσόνιαν να παραδώσουν εντός 30 ημερών υλικό σχετικά με εκθέματα που σχετίζονται με την 250ή επέτειο της Αμερικής, άλλες εκθέσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Εντός 120 ημερών από την παραλαβή της επιστολής, τα μουσεία καλούνται να «αρχίσουν να εφαρμόζουν διορθώσεις στο περιεχόμενο όπου είναι απαραίτητο», σύμφωνα με την επιστολή που στάθηκε προς τον γραμματέα του Σμιθσόνιαν, Λόνι Μπαντς.

Σύμφωνα με το CNBC, το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν βρίσκεται στο «μάτι» του Τραμπ εδώ και κάποιο διάστημα, καθώς νωρίτερα φέτος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που στοχεύει την ομάδα των μουσείων, γράφοντας ότι «έχουν υποστεί την επίδραση μιας διχαστικής, φυλετικά επικεντρωμένης ιδεολογίας».

Τι αναφέρει η επιστολή - Η πρώτη αντίδραση του Σμιθσόνιαν

Η επιστολή αναφέρει: «Καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την 250η επέτειο από την ίδρυση της χώρας μας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ τα εθνικά μας μουσεία να αντικατοπτρίζουν την ενότητα, την πρόοδο και τις διαχρονικές αξίες που καθορίζουν την αμερικανική ιστορία».

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στο να «εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση με την οδηγία του Προέδρου να γιορτάσουμε την αμερικανική εξαίρεση, να αφαιρέσουμε διχαστικές ή κομματικές αφηγήσεις και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους κοινούς πολιτιστικούς μας θεσμούς», σύμφωνα με την επιστολή.

Το Σμιθσόνιαν υπερασπίστηκε το έργο του σε μια δήλωση, λέγοντας ότι «βασίζεται σε μια βαθιά δέσμευση για ακαδημαϊκή αριστεία, αυστηρή έρευνα και την ακριβή, πραγματική παρουσίαση της ιστορίας. Εξετάζουμε την επιστολή με αυτή τη δέσμευση κατά νου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με το Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και το διοικητικό μας συμβούλιο».

Τα μουσεία που υπόκεινται σε έλεγχο - Θα υπάρξει και δεύτερη φάση

Τα μουσεία που υπόκεινται στην αρχική αναθεώρηση είναι το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανών Ινδιάνων, το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Σμιθσόνιαν, η Εθνική Πινακοθήκη Προσωπογραφιών και το Μουσείο και Κήπος Γλυπτικής Χίρσχορν.

«Πρόσθετα μουσεία θα αναθεωρηθούν στη Φάση II», ανέφερε η επιστολή.

Η επιστολή υπογράφηκε από την ειδική βοηθό του προέδρου, Lindsey Halligan, το διευθυντή του συμβουλίου εσωτερικής πολιτικής, Vince Haley και το διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Russell Vought.

Η επιστολή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αφαίρεση από το Σμιθσόνιαν Ινστιτούτο των αναφορών στις δύο διαδικασίες μομφής του Τραμπ από μια έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, προκαλώντας ανησυχία ότι το μουσείο άλλαζε το περιεχόμενό του για να ικανοποιήσει την κυβέρνηση, σύμφωνα με το CNN.