ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ «ελέγχει» το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν: Εξέταση μουσείων για την 250ή επέτειο
Ειδήσεις
12:51 - 13 Αυγ 2025

Ο Τραμπ «ελέγχει» το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν: Εξέταση μουσείων για την 250ή επέτειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν ότι θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εξέταση των μουσείων και των εκθεμάτων του, προκειμένου να «εξασφαλίσει τη συμμόρφωση» με το όραμα Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (12/8).

Η επιστολή του Λευκού Οίκου ζητά από οκτώ μουσεία του Σμιθσόνιαν να παραδώσουν εντός 30 ημερών υλικό σχετικά με εκθέματα που σχετίζονται με την 250ή επέτειο της Αμερικής, άλλες εκθέσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Εντός 120 ημερών από την παραλαβή της επιστολής, τα μουσεία καλούνται να «αρχίσουν να εφαρμόζουν διορθώσεις στο περιεχόμενο όπου είναι απαραίτητο», σύμφωνα με την επιστολή που στάθηκε προς τον γραμματέα του Σμιθσόνιαν, Λόνι Μπαντς.

Σύμφωνα με το CNBC, το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν βρίσκεται στο «μάτι» του Τραμπ εδώ και κάποιο διάστημα, καθώς νωρίτερα φέτος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που στοχεύει την ομάδα των μουσείων, γράφοντας ότι «έχουν υποστεί την επίδραση μιας διχαστικής, φυλετικά επικεντρωμένης ιδεολογίας».

Τι αναφέρει η επιστολή - Η πρώτη αντίδραση του Σμιθσόνιαν

Η επιστολή αναφέρει: «Καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την 250η επέτειο από την ίδρυση της χώρας μας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ τα εθνικά μας μουσεία να αντικατοπτρίζουν την ενότητα, την πρόοδο και τις διαχρονικές αξίες που καθορίζουν την αμερικανική ιστορία».

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στο να «εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση με την οδηγία του Προέδρου να γιορτάσουμε την αμερικανική εξαίρεση, να αφαιρέσουμε διχαστικές ή κομματικές αφηγήσεις και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους κοινούς πολιτιστικούς μας θεσμούς», σύμφωνα με την επιστολή.

Το Σμιθσόνιαν υπερασπίστηκε το έργο του σε μια δήλωση, λέγοντας ότι «βασίζεται σε μια βαθιά δέσμευση για ακαδημαϊκή αριστεία, αυστηρή έρευνα και την ακριβή, πραγματική παρουσίαση της ιστορίας. Εξετάζουμε την επιστολή με αυτή τη δέσμευση κατά νου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με το Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και το διοικητικό μας συμβούλιο».

Τα μουσεία που υπόκεινται σε έλεγχο - Θα υπάρξει και δεύτερη φάση

Τα μουσεία που υπόκεινται στην αρχική αναθεώρηση είναι το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανών Ινδιάνων, το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Σμιθσόνιαν, η Εθνική Πινακοθήκη Προσωπογραφιών και το Μουσείο και Κήπος Γλυπτικής Χίρσχορν.

«Πρόσθετα μουσεία θα αναθεωρηθούν στη Φάση II», ανέφερε η επιστολή.

Η επιστολή υπογράφηκε από την ειδική βοηθό του προέδρου, Lindsey Halligan, το διευθυντή του συμβουλίου εσωτερικής πολιτικής, Vince Haley και το διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Russell Vought.

Η επιστολή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αφαίρεση από το Σμιθσόνιαν Ινστιτούτο των αναφορών στις δύο διαδικασίες μομφής του Τραμπ από μια έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, προκαλώντας ανησυχία ότι το μουσείο άλλαζε το περιεχόμενό του για να ικανοποιήσει την κυβέρνηση, σύμφωνα με το CNN.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανθρωπισμός ή πολιτική υπονόμευση; Ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος των ΜΚΟ;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Ανθρωπισμός ή πολιτική υπονόμευση; Ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος των ΜΚΟ;

Ολυμπία Συμμετοχών: Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία «Κτήμα Λαζαρίδη» στο 96,7%
Ανακοινώσεις

Ολυμπία Συμμετοχών: Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία «Κτήμα Λαζαρίδη» στο 96,7%

Tencent: «Άλμα» 15% στα έσοδα β΄ τριμήνου, καθοδηγούμενα από το gaming
Επιχειρήσεις

Tencent: «Άλμα» 15% στα έσοδα β΄ τριμήνου, καθοδηγούμενα από το gaming

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση
Ειδήσεις

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ