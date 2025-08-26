Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης – Τσίπρα: Η απάντηση και οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

Σε τροχιά ανοιχτής πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται πλέον η κυβέρνηση και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τις εκατέρωθεν βολές να επιβεβαιώνουν ότι η σκιά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις, τη στιγμή που πληθαίνουν οι πληροφορίες για επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με νέο κομματικό σχηματιμό.

Οι βολές Μαρινάκη και η αντίδραση Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε τη Δευτέρα (25/8) κατακόρυφα τους τόνους, εξαπολύοντας αιχμηρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019. Μεταξύ άλλων, επιχείρησε να τον ταυτίσει με την αποφυλάκιση 17.000 εγκληματιών. Ήταν μία αρκετά συγκρουσιακή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία αγνόησε τα όρια της πολιτικής ευγένειας, σύμφωνα με πολιτικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης. Την Τρίτη (26/8) επέμεινε στη συγκεκριμένη ταύτιση. Από εκεί και πέρα κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για την αύξηση φόρων την περίοδο 2015-2019, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκης έχει προχωρήσει τόσο σε δραστική μείωση φόρων, όσο και σε αύξηση των μισθών. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, που κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για στοχευμένη πολιτική σπίλωση και εμπρηστική ρητορική.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος στοιχεία που είχε καταθέσει και στη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, προχωρώντας σε σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με τα σημερινά πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας.

Πώς εξηγείται η επιθετικότητα του Μαξίμου και της ΝΔ κατά του Τσίπρα

Πίσω από αυτή την ανταλλαγή πυρών κρύβονται βαθύτεροι πολιτικοί υπολογισμοί. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως επιλέγει να «ανασύρει» τον Τσίπρα στο προσκήνιο, ελπίζοντας ότι η επανεμφάνισή του θα προκαλέσει εσωστρέφεια στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Εξάλλου, οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ: στόχος γίνονται και το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με κατηγορίες περί πρόχειρης και ατεκμηρίωτης αντιπολίτευσης. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν κλιμακώσει τις βολές τους κατά του Τσίπρα με αφορμή την δεκαετή επέτειο του δημοψηφίσματος τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, κύκλοι προσκείμενοι στον Τσίπρα ερμηνεύουν την επιθετικότητα της κυβέρνησης ως έμμεση παραδοχή ότι παραμένει πολιτικά υπολογίσιμος. Θεωρούν ότι η ΝΔ ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Τσίπρας να κατορθώσει να εκφράσει ένα ευρύτερο αντιμητσοτακικό ρεύμα, την ώρα που η πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης εμφανίζει ρωγμές.

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος Τσίπρα

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός θα επιλέξει την οριστική επιστροφή στην πρώτη γραμμή της πρώτης αντιπαράθεσης, με τις περισσότερες ενδείξεις να δείχνουν πως η απάντηση είναι θετική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη λάβει την απόφαση να ιδρύσει νέο κόμμα, με ορίζοντα το επόμενο εξάμηνο. Ήδη γράφει το βιβλίο του, στο οποίο θα κάνει αποτίμηση της διακυβέρνησής του και θα απαντήσει για όλα - και για το επίμαχο πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ωστόσο, δεν λείπουν τα ερωτήματα και οι δυσκολίες. Το νέο εγχείρημα μοιάζει ασαφές ως προς τη δυναμική του, ενώ οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ισχυρή στήριξη ή αναγνωρισιμότητα του σχεδίου. Επομένως πλανάται και το ερώτημα αν ο πρώην πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα αν δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις εκλογική πρωτιά.

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει επίσης και η στελέχωση: ο Τσίπρας εμφανίζεται απρόθυμος να συνεργαστεί με τους παραδοσιακούς μηχανισμούς του ΣΥΡΙΖΑ (ή και της Νέας Αριστεράς), αλλά θα κληθεί να βρει νέα ικανά στελέχη που θα είναι σε θέση να στηρίξουν το εγχείρημά του.

Υπό πίεση και η ΝΔ

Στο φόντο όλων αυτών, η κυβέρνηση αρχίζει να νιώθει πολιτική πίεση, παρά την έλλειψη ισχυρού αντίπαλου πόλου. Ενδεικτική είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Interview (26/8), η οποία δείχνει υποχώρηση της ΝΔ κατά 4,5%, στο 26% — επίπεδο αισθητά κάτω από το κρίσιμο όριο του 30%, με το κυβερνητικό κόμμα να μην δείχνει προς ώρας να είναι σε θέση να περιορίσει τη ζημιά που του έχει δημιουργήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί, με τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρά τα σχέδια του για την ίδρυση νέου κόμματος με την κυβέρνηση να κλιμακώνει πιθανότητα τις επιθέσεις εναντίον του.