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Σκληρή κριτική Βαγγέλη Μαρινάκη στην κυβέρνηση για «ακρίβεια, σκάνδαλα και συγκαλύψεις»
Πολιτική
07:55 - 05 Σεπ 2025

Σκληρή κριτική Βαγγέλη Μαρινάκη στην κυβέρνηση για «ακρίβεια, σκάνδαλα και συγκαλύψεις»

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία σπάνια δημόσια παρέμβαση για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας ο επιχειρηματίας, Βαγγέλης Μαρινάκης, άσκησε σκληρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μίλησε για συγκαλύψεις σκανδάλων και ακρίβεια που... σαρώνει τα νοικοκυριά.

Σε διάλογο με τον Μπόρις Τζόνσον σε συνέδριο του Economist και του Powergame ο εφοπλιστής και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Alter Ego Media αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υπογραμμίζοντας ότι «οι δείκτες πάνε καλά γιατί τους συγκρίνουμε με τον πάτο. Από την άλλη πλευρά, όμως, η μέση ελληνική οικογένεια υποφέρει από τις 20 κάθε μήνα, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο η κυβέρνηση δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Σύμφωνα με την Eurostat, εμείς και η Βουλγαρία έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη», τόνισε.

Κάλεσε τον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για τα εισοδήματα των πολιτών.

Παράλληλα, όμως, έριξε καρφιά στην κυβέρνηση και για ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης. Είπε συγκεκριμένα, πως ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι υπάρχουν πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Βλέπουμε ότι, αντί να έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να τα λύσει και να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ίσως να υπάρχει συγκάλυψη», επισήμανε.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 08:11
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