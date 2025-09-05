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Αλλαγές στη φορολογία με στόχο την ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών
Φορολογία
08:06 - 05 Σεπ 2025

Αλλαγές στη φορολογία με στόχο την ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση βάζει το δημογραφικό στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ, με αιχμή την παρουσίαση νέας φορολογικής κλίμακας που θα συνδέεται με τα μέλη της οικογένειας. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς επιχειρείται να στηριχθούν τα νοικοκυριά με παιδιά, σε μια περίοδο που οι γεννήσεις αναμένεται να καταγράψουν νέο ιστορικό χαμηλό.

Το υφιστάμενο μοντέλο, που προβλέπει έκπτωση φόρου από 900 ευρώ για ένα παιδί έως 1.580 ευρώ για τέσσερα φαίνεται να μην αποδίδει τα προσδοκόμενα.. Στη θέση αναμένεται να εισαχθεί ένα προοδευτικά αυξημένο αφορολόγητο, το οποίο θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Για τους πολύτεκνους μάλιστα προβλέπεται σημαντική ενίσχυση, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι το δημοσιονομικό αποτύπωμα παραμένει περιορισμένο: μόλις 108.000 οικογένειες έχουν τρία παιδιά, ενώ εκείνες με τέσσερα δεν ξεπερνούν τις 17.839.

Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών

Οι γεννήσεις το 2023 υποχώρησαν κάτω από τις 68.000, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά περίπου 60.000. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε μία γέννηση αντιστοιχούν 1,8 θάνατοι, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση της δημογραφικής κρίσης. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στην ελληνική περιφέρεια, όπου οι πληθυσμιακές απώλειες γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.

Η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026, ενώ ήδη από τον ερχόμενο Ιανουάριο προγραμματίζεται μείωση της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι άμεσοι ωφελούμενοι ανέρχονται σε περίπου 5 εκατομμύρια φορολογουμένους, σε σύνολο 9 εκατομμυρίων.

Η συζήτηση γύρω από το δημογραφικό αναμένεται να αποτελέσει βασικό πεδίο αντιπαράθεσης στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο φορολογικό καθεστώς ως ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των οικογενειών, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη τις δικές του θέσεις και προτάσεις, στα πλαίσια των εορτασμών της 51ης επετείου της 3ης Σεπτέμβρη.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 23:35
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