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Πόθεν Έσχες 2025: Μέχρι πότε υποβάλλεται - Ποιοι είναι υπόχρεοι
Οικονομία
08:18 - 10 Σεπ 2025

Πόθεν Έσχες 2025: Μέχρι πότε υποβάλλεται - Ποιοι είναι υπόχρεοι

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» για το έτος 2025 (χρήση 2024), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pothen.gr, με την καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης να λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η μεγάλη αλλαγή της φετινής διαδικασίας είναι η αυτόματη άντληση δεδομένων από τις τράπεζες, γεγονός που διευκολύνει τους υπόχρεους αλλά ενέχει και κινδύνους, σε περίπτωση που εντοπιστούν διαφορές ανάμεσα σε αυτά που δηλώνει ο χρήστης και σε αυτά που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι αλλαγές στο Πόθεν Έσχες

Στις φετινές δηλώσεις υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς στοιχείων από τις τράπεζες και άλλους φορείς, σχετικά με καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις.

Οι υπόχρεοι, μέσω των κωδικών TAXISnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και μπορούν να τα εισάγουν απευθείας.

Ωστόσο, αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή λάθη, η ευθύνη της διόρθωσης ανήκει αποκλειστικά στον δηλούντα. Ακόμη και μια μικρή ανακρίβεια μπορεί να πυροδοτήσει ελέγχους που θα αφορούν και παλαιότερες χρήσεις.

Ποιοι είναι υπόχρεοι δήλωσης

Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες έχουν:

  • Πολιτικά πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.).
  • Αιρετοί ΟΤΑ (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι).
  • Δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης.
  • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών.
  • Στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
  • Ιδιοκτήτες, διευθυντές και δημοσιογράφοι ΜΜΕ.
  • Παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων.
  • Οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω προσώπων.

Ξεχωριστές δηλώσεις για συζύγους και συντρόφους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ζευγάρια: ακόμη κι αν ένας/μία σύζυγος δεν έχει άμεση υποχρέωση υποβολής, οφείλει να καταθέσει ξεχωριστή δήλωση. Η μη συμμόρφωση, ακόμη και από άγνοια, συνεπάγεται πρόστιμα.

Το ίδιο ισχύει και για συμφώνους συμβίωσης, εφόσον ένας εκ των δύο ανήκει σε υπόχρεη κατηγορία.

Η διαδικασία βήμα-βήμα και οι «παγίδες»

Η συμπλήρωση και η υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας pothen.gr. Τα βασικά βήματα είναι:

Είσοδος με κωδικούς TAXISnet.

Αυτόματη άντληση δεδομένων από τις τράπεζες, με υποχρεωτική διασταύρωση.

Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων για καταθέσεις, ακίνητα, εισοδήματα και οχήματα.

Επιβεβαίωση ορθότητας για ακίνητα και οχήματα.

Έλεγχος και χειροκίνητη συμπλήρωση όπου χρειάζεται. Αν λείπουν στοιχεία, πρέπει να τα εισάγει ο ίδιος ο υπόχρεος.

Δικαιολόγηση προέλευσης χρημάτων (π.χ. μισθοί, πωλήσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές).

Ηλεκτρονική καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων από τους συμβολαιογράφους μέσα σε 15 ημέρες.

Δυνατότητα διόρθωσης δεδομένων πριν την τελική οριστικοποίηση.

Ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ξεχωριστή υποβολή για σύζυγο ή σύντροφο, ανεξάρτητα από το αν έχει επαγγελματική ιδιότητα.

Αυστηρότερες κυρώσεις

Το νομικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό για όσους υποβάλλουν ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις. Ενδεικτικά:

  • Φυλάκιση έως 10 χρόνια για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
  • Δήμευση περιουσίας, εάν δεν αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή της.
  • Χρηματικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως 10.000 ευρώ.
  • Οι εντατικοί έλεγχοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποτροπή οικονομικών παραβάσεων.
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