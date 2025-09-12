Wood για Ελλάδα: Ισχυρή μείωση χρέους και πλεονάσματα έως το 2030

Η σταθερή μείωση του χρέους, τα υψηλά πλεονάσματα και η ενίσχυση των επενδύσεων δίνουν στην Ελλάδα ισχυρή δημοσιονομική αξιοπιστία και θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια αναφέρει ανάλυση της Wood & Company.

Πιο αναλυτικά, υπογραμμίζει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος παρουσιάζει σταθερή μείωση, μετά την εκτόξευσή του στο 212,8% του ΑΕΠ το 2021. Στο α΄ τρίμηνο του 2025 υποχώρησε στο 152,5%, με την κυβέρνηση να στοχεύει στο 149,1% στο τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, η Wood εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, προβλέποντας ότι το χρέος θα μειωθεί στο 144,2% το 2025, στο 134,5% το 2026 και θα φτάσει στο 101,3% το 2030, έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης για 120%.

Η μείωση στηρίζεται όχι μόνο στα υψηλά πλεονάσματα, αλλά και στη διαχείριση. Τα κρατικά ταμεία διαθέτουν αποθεματικά ύψους €42,6 δισ. (17,5% του ΑΕΠ), ποσό τριπλάσιο από τις φετινές χρηματοδοτικές ανάγκες (€15,3 δισ.). Επιπλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει την πρόωρη εξόφληση των δανείων του Greek Loan Facility (GLF) έως το 2031, προκειμένου να αποφευχθεί ο αναχρηματοδοτικός κίνδυνος με υψηλότερα επιτόκια.

Σημειώνεται πως η σύνθεση του χρέους παραμένει ευνοϊκή, καθώς η πλειονότητα αφορά δανειακές υποχρεώσεις προς θεσμούς (108,6% του ΑΕΠ) έναντι τίτλων στις αγορές (40,9%), με κυριότερους δανειστές τον EFSF (31,25%), τον ESM (14,8%) και το GLF (7,8%). Παράλληλα, η συμμετοχή ξένων επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα αυξήθηκε στο 20% το α΄ τρίμηνο του 2025, από 11% το 2023, δείχνοντας επιστροφή εμπιστοσύνης.

Η δημοσιονομική εικόνα

Το 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ (βάσει ESA), ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2025 το συνολικό πλεόνασμα έφθανε το 3,9% (ταμειακή βάση). Η ενίσχυση των εσόδων (+2,9 μονάδες ΑΕΠ) οφείλεται τόσο σε καλύτερη φορολογική συμμόρφωση όσο και σε έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, με κορυφαίο το συμβόλαιο της Αττικής Οδού ύψους €3,3 δισ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη φοροελαφρύνσεων ύψους €1,76 δισ. για το 2026 (0,7% ΑΕΠ) και €2,5 δισ. για το 2027 (0,9% ΑΕΠ), με στόχο κυρίως νοικοκυριά με παιδιά, νέους και συνταξιούχους. Οι αναλυτές της Wood εκτιμούν ότι η πολιτική αυτή δεν θα εκτροχιάσει τη μείωση του χρέους, καθώς η γενική κατεύθυνση παραμένει δημοσιονομικά υπεύθυνη.

Οικονομία και ανάπτυξη

Η ανάπτυξη, τέλος, προβλέπεται στο 2% το 2025 και 2,5% το 2026, ελαφρώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Παρά την κόπωση της κατανάλωσης και τη στασιμότητα στις λιανικές πωλήσεις, οι επενδύσεις παραμένουν δυναμικές, κυρίως λόγω της γρήγορης απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει €21,3 δισ. (59,3% του συνόλου) και αναμένεται να φτάσει στο 70% έως τον Σεπτέμβριο του 2025, με την Ε.Ε. να έχει εγκρίνει αναθεωρημένο σχέδιο για πλήρη αξιοποίηση έως το καλοκαίρι του 2026.