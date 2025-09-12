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Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της παγκόσμιας ένωσης Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς GO15
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:03 - 12 Σεπ 2025

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της παγκόσμιας ένωσης Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς GO15

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΑΔΜΗΕ εντάχθηκε στην ένωση των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως, GO15. Η ένταξη επιτεύχθηκε χάρη στα σύνθετα έργα εγχώριων και περιφερειακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που υλοποιεί ή σχεδιάζει, σε συνδυασμό με τη στρατηγική γεωγραφική θέση και το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό της Ελλάδας.

Η GO15 στοχεύει στη διεθνή δικτύωση και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και τεχνικών ζητημάτων.

Με την ένταξή του, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία του, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και ενισχύοντας υπάρχοντες δεσμούς με Διαχειριστές από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τη Ρωσία.

Τα μέλη της GO15 διαχειρίζονται πάνω από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεργάζονται για την ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης και η ασφαλής προσαρμογή των δικτύων στις πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ένωση επικεντρώνεται, επίσης, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών συστημάτων και της ετοιμότητας των Διαχειριστών σε περιστατικά κρίσεων και εκπροσωπεί συλλογικά τα μέλη της σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, όπως οι ENTSO-E, International Energy Agency και International Energy Council. Στην επόμενη ετήσια συνάντησή της, η GO15 θα υποδεχθεί επίσημα τον ΑΔΜΗΕ ως νέο μέλος.

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