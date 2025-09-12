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Μονή Σινά: Παραιτήθηκε και επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Ειδήσεις
14:16 - 12 Σεπ 2025

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε και επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής.

Υπενθυμίζεται ότι είχε ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για τη διαδοχή στη Μονή. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, θα υποβάλει την παραίτησή του, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μοναχών, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή του νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Στην επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της Μονής λόγω νομικών και κανονικών προκλήσεων, ενώ τόνισε την ανάγκη ενότητας των μοναχών και της υποστήριξης των εκκλησιαστικών και κρατικών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η αυτονομία, η περιουσία και η ιστορική συνέχεια της Μονής.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από όσους τυχόν αδίκησε και υποσχέθηκε στήριξη στο νέο Αρχιεπίσκοπο, εφόσον επιδιώξει την ενότητα.

Αναλυτικά η επιστολή του:

«Νοερά στέκομαι γονατιστός και δακρυσμένος μπροστά στην ιερή λάρνακα με τα πάντιμα λείψανα της μάνας και τροφού μου Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου και Πολιούχου Σινά.

Αναλογίζομαι τη στιγμή της μοναχικής μου κουράς, πριν 64 χρόνια, που ανυπόδητο στην Αγία Βάτο με υιοθετούσε, γινόμουν κι εγώ παιδί Της. Από τότε περάσαμε πολλές φουρτούνες και μπόρες, αντιμετωπίσαμε πολλούς κινδύνους, σαν κι αυτούς που συνέχεια απειλούσαν το Μοναστήρι μας στην πολυαιώνια διαδρομή του. Όμως γευτήκαμε και επισκέψεις χάριτος όπως τις ευλογημένες παρουσίες των νεωτέρων Αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου και Ευμενίου.

Μπορώ να καυχηθώ εν Χριστώ ότι συνήθως μόνον αγάπη, στοργή και προστασία απολάμβαν αν οι ζώντες και κεκοιμημένοι Σιναΐτες μοναχοί από εμένα. Τα λάθη μου πολλά, αλλά πάντα πρώτο το συμφέρον της Μονής μας. Με σταθερότητα και επιμονή κράτησα εκτός των τειχών της Μονής μας όσους την επιβουλεύονταν και την επιβουλεύονται. Δεν κρύβω ότι φοβάμαι για το μέλλον της.

Παρά την θέληση και τα όνειρά μου ανέλαβα την Μονή μας με γνώση ότι, ως ελάχιστος, υπολείπομαι πολύ του υλικού και πνευματικού της εκτοπίσματος και της ιστορίας της. Έπραξα ό,τι μπορούσα για την παγκόσμια ανάδειξή της σε συνδυασμό με ένα τεράστιο ανακαινιστικό έργο εντός της. Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά.

Εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος, η Ακατάφλεκτος Βάτος, να φωτίσει τους Σιναΐτες Πατέρες, να επιλέξουν τον καλύτερο και ικανότερο σε διαδοχή μου. Θα χρειαστεί την ενότητα και την στήριξη όλων μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και εμμονές, όπως αυτές που δυστυχώς ζήσαμε τελευταία, με μόνο μέλημα το καλό της Μονής μας.

Το μέγιστο πρόβλημα της δικαστικής δήμευσης και κατάσχεσης της περιουσίας της Μονής μας, που μόλις ξεκινά, απειλεί την υπόσταση και την ιστορική της συνέχεια. Παράλληλα η Μονή μας παραμένει νομικά ανύπαρκτη στην Αίγυπτο. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος χρειάζεται να αναγνωρισθεί και να του δοθεί αιγυπτιακή υπηκοότητα. Οι μοναχοί αντί της ετήσιας να λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια παραμονής. Τα σεβάσματα και κειμήλιά μας, η Βιβλιοθήκη μας να παραμείνουν στη διαχείριση της Μονής μας ως ιδιωτικής συλλογής. Όμοια δεν λείπουν και μείζονες ενδοορθόδοξες δεινές απειλές, κατά της αυτονομίας και της κανονικής υπόστασης της Μονής μας.

Σταθεροί αρωγοί μας σε όλα αυτά το Ελληνικό κράτος, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος.

Αυτονόητο είναι ότι εάν ο νέος Αρχιεπίσκοπος θελήσει και καλέσει σε ενότητα, που είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, θα βρίσκομαι στο πλευρό του με την εμπειρία, την αγάπη και την στήριξή μου.

Αν κάποιους αδίκησα ζητώ συγγνώμη και όλους όσους παρά τα γηρατειά μου και τις ευεργεσίες μου με εξουθένωσαν τους συγχωρώ σε όσα είχαν δίκιο. Για τα υπόλοιπα περιμένω να μιλήσει ο ουρανός! Κυρίως ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό ορθόδοξο κλήρο και λαό για τον δεινό σκανδαλισμό του.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά-Φαράν και Ραϊθώ Δαμιανός».

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