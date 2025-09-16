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Νέα εφαρμογή για Ηλεκτρονικά Τιμολόγια σε συμβάσεις με το Δημόσιο (B2G)
Οικονομία
11:00 - 16 Σεπ 2025

Νέα εφαρμογή για Ηλεκτρονικά Τιμολόγια σε συμβάσεις με το Δημόσιο (B2G)

Reporter.gr Newsroom
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Την εφαρμογή σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Διαθέσιμη είναι πλέον, μετά κι από αναφορές και αιτήματα πολιτών, στους προμηθευτές του Δημοσίου (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) η νέα εφαρμογή timologio B2G, μέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις και λοιπές δαπάνες. Με την παροχή της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω της νέας εφαρμογής ολοκληρώνεται η μετάβαση στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο που από σήμερα είναι υποχρεωτική για όλες τις προμήθειες.

Όπως αναφέρεται, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ψηφιοποίηση συναλλαγών δημόσιων φορέων και προμηθευτών με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση και διαφάνεια της διαδικασίας διαχείρισης τιμολογίων και πληρωμής δαπανών. Η νέα εφαρμογή παρέχεται χωρίς κόστος με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς το Δημόσιο.

Η νέα εφαρμογή έχει ως σκοπό την παροχή προς τους προμηθευτές του Δημοσίου της δυνατότητας τελικής έκδοσης και αποστολής προς τις Αναθέτουσες Αρχές έγκυρων ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Δημόσιων Συμβάσεων. Επίσης, δίνει στον προμηθευτή τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης επεξεργασίας του τιμολογίου μέχρι την τελική πληρωμή, ενώ μπορεί να ενημερωθεί για τυχόν αίτημα διόρθωσης ή απόρριψη από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή timologio B2G είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ στο https://www.aade.gr/timologio.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing):

Για τον πολίτη/επιχειρηματία προσφέρει ταχύτερη πληρωμή από το Δημόσιο, απλοποίηση διαδικασιών, ασφάλεια και αξιοπιστία, ευκολότερη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, μείωση κόστους λειτουργίας.

Για το Δημόσιο προσφέρει διαφάνεια και περιορισμό της φοροδιαφυγής, βελτιωμένο έλεγχο και εποπτεία, μείωση κόστους και γραφειοκρατίας, ταχύτερες πληρωμές προμηθευτών του Δημοσίου, στατιστικά και οικονομικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Την εφαρμογή σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G διαβιβάζονται στις Αναθέτουσες Αρχές μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις στο www.gsis.gr/e-invoice.

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