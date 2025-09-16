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Πτωτικό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στo επίκεντρο η σινοαμερικανική συμφωνία για το TikTok
Χρηματιστήρια
10:42 - 16 Σεπ 2025

Πτωτικό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στo επίκεντρο η σινοαμερικανική συμφωνία για το TikTok

Reporter.gr Newsroom
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Με καθοδικές τάσεις άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Τρίτη 16/9, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εμπορικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται στις 555,68 μονάδες με απώλειες της τάξης του 0,28%. Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,3% στις 9.247,75 μονάδες, ο γαλλικός CAC χάνει 0,29% στις 7.874,35 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,34% στις 23.653,57 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB χάνει 0,55% στις 42.821 μονάδες και ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,71% στις 15.281 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες στην Ισπανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προχωρούν καλά.

Ωστόσο, οι εμπορικές συνομιλίες επισκιάστηκαν από μια συμφωνία «πλαισίου» σχετικά με την αποεπένδυση της κινεζικής ιδιοκτησίας του TikTok, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Μιλώντας από τη Μαδρίτη, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι εμπορικές λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν ήδη διευθετηθεί.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή για να συζητήσουν τους όρους της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για την επίσημη κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια φτάνουν το βράδυ της Τρίτης και θα περάσουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, πριν από τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ξεπέρασε το όριο των 45.000 μονάδων για πρώτη φορά, οδηγώντας τα κέρδη στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 παρέμειναν αμετάβλητα το βράδυ της Δευτέρας, μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία της επιλογής του Τραμπ για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Στίβεν Μίραν, μόλις μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας για την πιθανή μείωση των επιτοκίων.

Στο μέτωπο των ευρωπαϊκών οικονομικών στοιχείων, αναμένονται τα στοιχεία ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πληθωρισμός της Ιταλίας, η βιομηχανική παραγωγή της ΕΕ, καθώς και η μέτρηση του οικονομικού κλίματος στη Γερμανία.

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