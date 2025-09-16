Χατζηδάκης: Άμεση ενίσχυση των πολιτών με μειώσεις φόρων - Δέσμευση για κατώτατο μισθό στα €950

Σε συνέντευξή του στο Mega, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε δύο τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, επισημαίνοντας ποιον από τους δύο προτιμά να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ενώ έκανε λόγο για αποφασιστικές κινήσεις της κυβέρνησης όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν τα έχουμε καταφέρει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από όσα ήρθαν στο φως η κυβέρνηση κινήθηκε με αποφασιστικότητα».

Όπως τόνισε, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε άμεσα στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, περιλαμβανομένων πολυτελών οχημάτων, 11 ακινήτων και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «εάν θέλει η αντιπολίτευση να κάνει πραγματικά τη δουλειά της, ας ξεκινήσουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και μετά να κάνουν κριτική». Εξήγησε ακόμη ότι θα διεξαχθεί εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις, με δημόσιες συνεδριάσεις όπου ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν χρημάτισε ο κ. Μυλωνάκης το αρμόδιο υπουργείο, ούτε η έρευνα αφορά τον κο Μυλωνάκη. Η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει κάτι».

Δύο δρόμοι για ενίσχυση του εισοδήματος

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τονίζοντας ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών:

Μέσω μειώσεων ΦΠΑ, με την προσδοκία ότι θα μειωθούν οι τιμές τροφίμων, αγαθών και υπηρεσιών, ωστόσο όπως σημείωσε, «εξαρτάσαι από τρίτους και τέταρτους προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή».

Μείωση άμεσων φόρων, που σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα απευθείας στην τσέπη του.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση προτιμά τον δεύτερο δρόμο, επιλέγοντας η ενίσχυση του εισοδήματος να πηγαίνει άμεσα στους πολίτες: «Ανάμεσα στο να δώσουμε στον φορολογούμενο παραπάνω εισόδημα με μείωση φόρων ή να του δώσουμε παραπάνω εισόδημα μέσω τρίτων και τέταρτων, προτιμούμε αυτό το ποσό να το πάρει κατευθείαν στην τσέπη του».

Μέτρα κατά της ακρίβειας και αύξηση κατώτατου μισθού

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια «ροκανίζει» τα νοικοκυριά και αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κατώτατος μισθός, που πριν ήταν 650 ευρώ, έχει αυξηθεί στα 880 ευρώ και υπάρχει δέσμευση να φτάσει στα 950 ευρώ.



Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε ότι η χώρα δεν έχει γίνει «παράδεισος» και ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ στο όνομα όποιου αντιπολιτευτικού λόγου ότι η Ελλάδα έχει γίνει Αφρική και ότι πάμε με την όπισθεν».