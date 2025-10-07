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Αστάθεια στις ευρωαγορές: Stoxx 600 σε πτώση παρά την άνοδο Γαλλικών και Γερμανικών μετοχών
Χρηματιστήρια
20:17 - 07 Οκτ 2025

Αστάθεια στις ευρωαγορές: Stoxx 600 σε πτώση παρά την άνοδο Γαλλικών και Γερμανικών μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Σε σύγχυση οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την Τρίτη 7/10 με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να σημειώνει απώλειες, ενώ πολλά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 569,28 μονάδες.

Οι γαλλικές μετοχές ανέκαμψαν μετά τις σημαντικές απώλειες της Δευτέρας με τον CAC να κινείται ανοδικά κατά 0,04% στις 7.974,85 μονάδες. Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 24.388,90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,05% στις 9.483,58 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια οι αγορές κινήθηκαν αρνητικά με τον ιταλικός MIB να σημειώνει απώλειες κατά 0,17% στις 43.070,95 μονάδες, το ίδιο και ο ισπανικός IBEX που έκλεισε στις 15.530,50 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI σημείωσε πτώση κατά 0,75% στις 8.116,60 μονάδες.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στην Ευρώπη, Aurubis, ηγήθηκε των κερδών, κλείνοντας με άνοδο 9% μετά από δημοσιεύματα του Bloomberg ότι σχεδιάζει αύξηση των προμηθειών κατά σχεδόν 40%.

Αντίθετα, η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Naturgy υποχώρησε περίπου 4%, καθώς ανακοίνωσε πώληση περίπου 3,5% των μετοχών της με στόχο την ένταξή της στους δείκτες MSCI.

Στην άλλη πλευρά, η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι συναλλαγές στο τμήμα φυσικού αερίου θα είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο. Ωστόσο, η εταιρεία προέβλεψε ζημία 600 εκατ. δολαρίων από την ακύρωση του έργου βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ. Οι μετοχές της Shell έκλεισαν περίπου 1,5% υψηλότερα.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα μετά την ξαφνική αποχώρηση του Λεκορνί τη Δευτέρα, μόλις μία ημέρα αφότου είχε διορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο και 27 ημέρες μετά την ανάληψη της θέσης του.

Ορισμένες γαλλικές μετοχές ανέκαμψαν, με τις εταιρείες πολυτελείας να ηγούνται των κερδών. Ο όμιλος Kering, ιδιοκτήτης της Gucci, έκλεισε με άνοδο περίπου 5,8% και ο γίγαντας πολυτελείας LVMH ενισχύθηκε 3,6%. Η αυτοκινητοβιομηχανία Renault σημείωσε άνοδο 2,7%.

Εν τω μεταξύ, οι παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία παρουσίασαν μεγάλη απογοήτευση για την αγορά. Τον Αύγουστο, οι νέες παραγγελίες στον μεταποιητικό τομέα μειώθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, ενώ οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν μηνιαία αύξηση 1,1%.

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