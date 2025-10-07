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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά ο Βορίδης στις αιχμές Βάρρα - Άναψε φωτιές η κατάθεσή του
Πολιτική
19:56 - 07 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά ο Βορίδης στις αιχμές Βάρρα - Άναψε φωτιές η κατάθεσή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάκης Βορίδης απαντά στους ισχυρισμούς του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες του πρώην προέδρου του οργανισμού ως αβάσιμες και θεωρητικές. 

Απάντηση σε όσα ισχυρίστηκε στην κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας, έδωσε με ανάρτηση του ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης.

Ο Μάκης Βορίδης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τη Neuropublic, τον Δημήτρη Μελά ή την Τράπεζα Πειραιώς για την απομάκρυνση του Βάρρα, και ότι η παραίτηση του ζητήθηκε σε προσωπική συνάντηση για λόγους εποπτείας και εφαρμογής νόμιμων διαδικασιών.

Επισημαίνει ότι οι «παρανομίες» που αναφέρει ο Βάρρας αφορούν ενέργειες που ο ίδιος είχε εφαρμόσει και θεωρούνταν νόμιμες, ενώ τα ποσά των 466 εκατ. ευρώ δεν χάθηκαν, αλλά συμψηφίστηκαν ή κατατέθηκαν σε κρατικό λογαριασμό. Τέλος, ο Βορίδης δηλώνει ότι η πλήρης ανάλυση θα παρουσιαστεί στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη έχει ως εξής: «Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο.

Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη «αποκαλύψει παρανομίες».

Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;

Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;

Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.

Τέλος, ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, “χάθηκαν”. Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;

Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο - απ’ ό,τι φαίνεται - μόνον εκείνος έχει απάντηση.

Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν - όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα - στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.

Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.

Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Άναψε φωτιές ο Βάρρας

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, με την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άναψε φωτιές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Χρέωσε την απομάκρυνση του από τον Οργανισμό στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ενώ αν και επικαλέστηκε «κενά μνήμης» στην κατάθεση του ενέπλεξε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχτεί παρέμβαση από τον ίδιο τον Υπουργό σχετικά με το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον Οργανισμό για τις πληρωμές, ο κ. Βάρρας απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι «ενδεχομένως» να είχε δεχτεί από τον γενικό γραμματέα, τον Γιώργο Στρατάκο.

Ωστόσο, παρότι διέψευσε πως με τον Μάκη Βορίδη υπήρχαν προστριβές, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμός, ο κ. Βάρρας «έδειξε» τον πρώην υπουργό.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 20:26
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