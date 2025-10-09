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Deloitte FSI Predictions 2025: Οκτώ προβλέψεις που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Οικονομία
21:30 - 09 Οκτ 2025

Deloitte FSI Predictions 2025: Οκτώ προβλέψεις που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Reporter.gr Newsroom
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Η έκθεση καταγράφει τις κυριότερες διεθνείς τάσεις που προβλέπεται να επηρεάσουν φέτος τα τραπεζικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους επενδυτικούς οργανισμούς και τον κλάδο των ακινήτων.

Η Deloitte δημοσίευσε την έκθεση FSI Predictions 2025, καταγράφοντας τις τάσεις που θα επηρεάσουν τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, τη διαχείριση επενδύσεων και τον τομέα των ακινήτων. Οι προβλέψεις βασίζονται στην αγορά των ΗΠΑ, ωστόσο οι εξελίξεις αφορούν και τις διεθνείς αγορές – μεταξύ αυτών και την ελληνική.

FSI Predictions 2025

Σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών και κοινωνικών μεταβολών, οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου καλούνται να υιοθετήσουν στρατηγικές πρόληψης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταβαίνοντας από έναν παθητικό ρόλο αντίδρασης στις αλλαγές, σε έναν ενεργό ρόλο διαμόρφωσής τους.

Αναλυτικά, οι 8 βασικές προβλέψεις:

1. Τα πολυτραπεζικά δίκτυα κωδικοποίησης δεδομένων (tokenization) μπορούν να βελτιώσουν τις διασυνοριακές πληρωμές, κάνοντάς τις ταχύτερες και οικονομικότερες. Τα κόστη συναλλαγών και οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία πληρωμών συχνά επιβαρύνουν τις τραπεζικές σχέσεις με τους πελάτες, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει.

2. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους με παρεμβάσεις στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού. Οι τράπεζες που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουν τις αστοχίες στην ανάπτυξη λογισμικού προβλέπεται να εξοικονομήσουν πολύ σημαντικά κόστη έως το 2028.

3. Οι ασφαλιστικές γενικών κλάδων θα μπορούν να μειώσουν, σε μεγάλο βαθμό, τον κίνδυνο ασφαλιστικής απάτης. Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εντοπισμό δόλιων συμπεριφορών κατά τη διαδικασία αποζημίωσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη ζημίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

4. Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου βάσει χρέωσης μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών σε μια λογική «πρόβλεψης και πρόληψης».

Η εποχή όπου η εκτίμηση του κινδύνου γινόταν εκ των υστέρων φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Οι ασφαλιστές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να προστατέψουν τους πελάτες τους πριν προκύψουν ζημίες.

5. Η επαφή των ιδιωτών επενδυτών με ιδιωτικά κεφάλαια προβλέπεται να αυξηθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων μπορούν να επιτύχουν ανάπτυξη συνδέοντας τους ιδιώτες επενδυτές με ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των υφιστάμενων επενδυτικών προϊόντων.

6. Οι διαχειριστές επενδύσεων έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μερίδιο από μια αγορά 11 τρισ. δολαρίων μέσω της ανάπτυξης των ενεργών Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs). Όλο και περισσότεροι επενδυτές στρέφονται προς τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) ενώ απομακρύνονται από τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, με την τάση αυτή να συνεχίζεται δυναμικά.

7. Τα στελέχη του κλάδου ακινήτων ενδέχεται να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις σε εναλλακτικά ακίνητα. Για δεκαετίες, οι επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων στις ΗΠΑ επικεντρώνονταν σε βασικούς τομείς του real estate. Όμως οι πρόσφατες συνθήκες της αγοράς και η ανάδειξη νέων στελεχών της αγοράς ακινήτων παγκοσμίως ενδέχεται να ανατρέψουν αυτά τα δεδομένα.

8. Ψηφιακά μερίσματα: η ψηφιοποίηση ακινήτων μπορεί να φέρει την επανάσταση στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η παγκόσμια αγορά για την ψηφιοποίηση εμπορικών ακινήτων αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά έως το 2035. Βασισμένη στην τεχνολογία blockchain, η ψηφιοποίηση ακινήτων δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες του κλάδου ακινήτων να ξεπεράσουν προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργία τους και τα υψηλά διοικητικά κόστη που επιβαρύνουν τους επενδυτές, ενώ παράλληλα να αυξήσει τον αριθμό των ιδιωτών επενδυτών που συμμετέχουν στις συναλλαγές.

Η προοπτική για την ελληνική αγορά

Οι παραπάνω τάσεις δεν αποτελούν μακρινό σενάριο για την ελληνική αγορά. Αντιθέτως, καταγράφονται ήδη τα πρώτα σημάδια εφαρμογής τους, με αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύουν στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως σημειώνει η Κατερίνα Γλαβά, Partner, Engineering, AI & Data Leader και Financial Services Industry Leader στην Deloitte Ελλάδας: «Η έκθεση FSI Predictions 2025 επιβεβαιώνει ότι οι οργανισμοί που επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες, πρόληψη κινδύνου και πελατοκεντρική στρατηγική, δημιουργούν νέα μοντέλα αξίας. Ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το άλμα, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην Deloitte, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη που τους επιτρέπουν να καινοτομούν, να ενισχύουν την ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.»

Στο ίδιο πλαίσιο ο Χρήστος Κοσμάς, Partner, Valuation and Modeling Leader και Real Estate Sector Leader της Deloitte Ελλάδας αναφέρει: «Η τεχνολογική και επενδυτική ωρίμανση της αγοράς ακινήτων φέρνει νέες προοπτικές. Η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η στροφή σε εναλλακτικά ακίνητα και η αυξημένη ζήτηση για data infrastructure δημιουργούν ένα νέο πεδίο επενδύσεων, το οποίο η ελληνική αγορά μπορεί να αξιοποιήσει εφόσον κινηθεί γρήγορα και στρατηγικά».

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