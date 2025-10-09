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Ευρωπαϊκή διάκριση για την ΧΜ στη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe
Επιχειρήσεις
20:25 - 09 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκή διάκριση για την ΧΜ στη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe

Reporter.gr Newsroom
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Στην κατάταξη των 100 καλύτερων εργοδοτών της Ευρώπης βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η XM, σύμφωνα με τη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe. Για ακόμη μια χρονιά, η XM, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες FinTech παγκοσμίως, αναδείχθηκε στη λίστα του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Great Place to Work®, που δημοσιεύεται σε συνεργασία με το Fortune Europe.

Η ανάδειξη της XM στην κορυφή των καλύτερων και πιο σύγχρονων χώρων εργασίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι για την υπερδύναμη του FinTech η τεχνολογική αριστεία και η σταθερή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αντιπροσωπεύουν δύο αναπόσπαστες όψεις της ίδιας στρατηγικής.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε σχετικά: «Το λεγόμενο workplace wellbeing δεν είναι ένα project με ημερομηνία λήξης, αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια με όραμα, στρατηγική και επενδύσεις. Η διάκρισή μας στη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe για ακόμη μια χρονιά μας δίνει την ώθηση να σκεφτόμαστε ακόμη πιο τολμηρά για τους ανθρώπους μας, εφαρμόζοντας σύγχρονες ιδέες και πρακτικές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της εργασίας στην Ευρώπη. “Work somewhere awesome” είναι το motto μας στην XM και είναι κάτι που τηρείται πιστά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία, τη δίκαιη εξέλιξη, τη διαρκή εξέλιξη και την έμπνευση ώστε οι εργαζόμενοί μας να πρωτοστατούν σε κάθε πεδίο της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής».

Σχετικά με την XM

Από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του fintech διεθνώς. Με γραφεία σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ο Όμιλος εταιρειών XM απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.600 εργαζόμενους με βαθιά γνώση του χώρου και πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους. Η XM προσφέρει πρωτοποριακές, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών σε περισσότερες από 30 γλώσσες εξυπηρέτησης σε περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 190 χώρες.

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