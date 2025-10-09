Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση Ρέππα άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση

«Στα χαρακώματα» παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αντιπαραθέσεις που έφερε η κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, η σημερινή κατάθεση της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, έφερε πάλι την αντιπολίτευση σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή, η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ρωτήθηκε και για τις αναφορές Βάρρα.

«Κυκλώματα ανομίας δεν υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Βέβαια και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια μικρή κοινωνία», δήλωσε η κ Ρέππα.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Οι απαντήσεις της Α. Ρέππα επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα, η οποία «κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Η κυρία Ρέππα, η οποία κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως μετά το 2019, μία μόνο περιφέρεια απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, χωρίς ποτέ να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων. Σε ερώτηση για το περιβόητο Πρακτικό 13, ρύθμιση που άνοιξε την πόρτα στις εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων από τη νησιωτική χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας – εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου, επιχειρώντας να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα ότι ”ήταν τεχνική απόφαση”».

«Ουσιαστικά με την εισήγηση αυτή νομιμοποίησε τις εικονικές δηλώσεις από νησιά σε βόρειες περιοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές παράνομες ενισχύσεις με ”νομότυπα έγγραφα”», σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων, που αντικατέστησε τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής με το Ε9, η κυρία Ρέππα ανέφερε πως η ρύθμιση ”διευκόλυνε τη διαδικασία”, αρνούμενη όμως να αναγνωρίσει ότι κατάργησε κάθε ουσιαστικό έλεγχο. Η ”διευκόλυνση” που επικαλέστηκε ήταν στην πράξη εργαλείο νομιμοποίησης παρανομίας. Αυτή η διευκόλυνση κόστισε εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης: «Σχετικά με τα email προειδοποίησης των στελεχών Χουδαλάκη και Μανωλαράκη για εικονικούς ελέγχους στα οποία επισημαινόταν ότι με βάση τον έλεγχο που πρότεινε η κυρία Ρέππα δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, η κυρία Ρέππα δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση και άφησε τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπο που διευκόλυνε τα πλασματικά παραστατικά να υποβάλλονται. Σε σχέση με συγκεκριμένη εντολή ελέγχου για εκτάσεις που καθυστέρησε τρεις μήνες ν’ αρχίσει και 11 να ολοκληρωθούν ανέφερε ότι ”έπρεπε να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος”. Η χρονική σύμπτωση βέβαια ότι ο έλεγχος ξεκίνησε αμέσως μετά την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου με βάση την οποία δικαιούταν επιδότηση ο κάτοχος των εκτάσεων απογυμνώνει κάθε προσχηματική δικαιολογία που συμπληρώθηκε και με την αλλαγή των προηγούμενων εντύπων ελέγχων.

Σε ερώτηση για τις παράνομες δηλώσεις σε περιοχές όπως το Γαϊδουρονήσι, η κυρία Ρέππα παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις, για σοβαρή καταπάτηση των εκτάσεων αλλά ”δεν υπήρξε εντολή για άμεση παρέμβαση”».

Καταλήγοντας οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν: «Η κυρία Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά πού οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την κυβέρνηση της ΝΔ;».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο» και παράνομες επιδοτήσεις για την υπεύθυνη ελέγχων επιδοτήσεων Α. Ρέππα

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της Κουμουνδούρου που σχολίασαν την κατάθεση της κυρίας Ρέππα ανάφερεαν χαρακτηριστικά: «η υπόδικη Αθανασία Ρέππα, πρώην προϊστάμενη στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για το αν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας καθησύχασε: «Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές, η απάτη, όπως ξέρετε καλύτερα, ενέχει και τον δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία”».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η κυρία Ρέππα, η οποία δίνει μια κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις και υπεκφυγές, έχει παραπεμφθεί, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος» και προσθέτουν: «Η δίκη αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2019-2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η κυρία Τυχεροπούλου διαβίβασε στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά και στην κυρία Ρέππα, τον φάκελο με τους ελέγχους, ο οποίος κοινοποιήθηκε και στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά. Τα ευρήματα του ελέγχου, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου το ζητούσε ρητά στην έκθεση που είχε συντάξει. Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν επίσης: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυρία Ρέππα κατονομαζόταν σε καταγγελία, που είχε γίνει, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουλίου 2022 (για πέμπτη φορά, όπως λένε οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες), σχετικά με την πληρωμή συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ, σε αιτούντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι καταγγέλλοντες περιγράφουν πώς λειτουργούσε μια μηχανή ”κουλοχέρης”, όπως την ονομάζουν, που ”έκοβε” δημόσιους βοσκοτόπους σε ”φέτες” συγκεκριμένων στρεμμάτων, έκανε πλασματικές εγγραφές Ε9 και κατασκεύαζε νομότυπα ενοικιαστήρια με ανύπαρκτα ενοίκια. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ενδιάμεσοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και του Τεχνικού Συμβούλου (Gaia Επιχειρείν) έλεγαν ότι ”αν σου γίνει έλεγχος, μπορούμε να σου περάσουμε ένσταση”. Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στο σύστημα αυτό, καλύπτοντάς το, όπως δείχνουν δύο έγγραφα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία ήταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και η κυρία Ρέππα. Μάλιστα, διέρρευσε ένα εσωτερικό email του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια την κυρία Ρέππα, στο οποίο η υπάλληλος η οποία χειριζόταν τον Μάιο του 2021 αίτημα της Οικονομικής Αστυνομίας που ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομων πληρωμών επιδοτήσεων, έγραφε στην κυρία Ρέππα: ”Έγραψα και κάτι σάλτσες για τους ελέγχους που μου φάνηκαν επιτυχημένες, αλλά θα πρέπει να τα ελέγξετε”».

Και προσθέτουν: «Δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι σάλτσες, τουλάχιστον μένουμε ήσυχοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο, ίσως, κάποιες ”παρατυπίες”, όπως επαναλαμβάνει η μάρτυρας. Για παράδειγμα, η κυρία Ρέππα κατονομάζεται από τους καταγγέλλοντες ως εκείνη που ”για να εμποδιστεί να ελεγχθούν οι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση, σε εγκύκλιο του Απριλίου του 2021 περιέλαβε ότι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Σε κάποιες περιπτώσεις και πάλι με καθυστερημένους ελέγχους, σύμφωνα με την καταγγελία, από ”σκόπιμη αμέλεια” της κυρίας Ρέππα πέρασαν από ελέγχους μισθωτήρια βοσκοτόπων που συντάχθηκαν εκπρόθεσμα…».

«Τελικά», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή ”φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με Διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση, εάν και όταν ασχολούνταν με τα καθήκοντά τους».