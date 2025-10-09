nvisionist: Παρούσα και στην πρώτη Εθνική αποστολή στην GITEX GLOBAL 2025

Η nvisionist συμμετέχει στην GITEX GLOBAL 2025, την κορυφαία και μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση παγκοσμίως, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2025.

Η πρωτοπόρος και διεθνώς πολυβραβευμένη εταιρεία, θα είναι μέρος της ιστορικής πρώτης εθνικής αποστολής της Ελλάδας στην έκθεση, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και την υποστήριξη της Enterprise Greece, έχοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προηγμένες τεχνολογίες αιχμής που εφαρμόζει στα παγκοσμίως καινοτόμα προϊόντα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την τεχνολογική καινοτομία της χώρας στο εξωτερικό και εδραιώνοντας την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά.

Η GITEX GLOBAL, που φέτος γιορτάζει την 45η της διοργάνωση, θεωρείται η πιο εμβληματική έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες του κλάδου, 6.500 εκθέτες και συμμετοχές από περισσότερες από 180 χώρες. Φέτος, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο εντυπωσιακούς χώρους του Ντουμπάι, το Dubai World Trade Centre και το Dubai Harbour, διαθέτοντας περισσότερες από 40 αίθουσες εκθεσιακού χώρου. Στο επίκεντρο της GITEX GLOBAL 2025, πρόκειται να τεθούν καινοτομίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυβερνοασφάλεια, την Αειφόρο Τεχνολογία, και άλλους κρίσιμους τομείς για τη μελλοντική διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και πραγματικότητας. Η έκθεση φιλοξενεί 9 παράλληλες διοργανώσεις (GITEX GLOBAL, AI Everything, GITEX Impact, Future Urbanism, GLOBAL Devslam, Expand North Star, Fintech Surge, Future Blockchain Summit και Marketing Mania), με επίκεντρο την ψηφιακή καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχει για πρώτη φορά και η Ελλάδα με Εθνικό Περίπτερο με τη συμμετοχή 5 πρωτοπόρων επιχειρήσεων του κλάδου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η nvisionist, η κορυφαία διεθνώς scale-up με πάνω από 30 διακρίσεις και δυναμική παρουσία σε τέσσερις ηπείρους, προσφέροντας λύσεις αιχμής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας στην GITEX GLOBAL, η nvisionist θα παρουσιάσει στους επισκέπτες της έκθεσης από όλον τον κόσμο το state-of-the-art portfolio της με τις πρωτοποριακές και παγκοσμίως βραβευμένες λύσεις της, nvbird®, nvFirePro, nv3Dmap και nvSmartCheck, που απαντούν στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Computer Vision.

Το nvbird®️ αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας και το πλέον πολυβραβευμένο για την καινοτομία του σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την αποτροπή πρόσκρουσης πτηνών και νυχτερίδων σε ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο, ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, δίνοντας υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια, μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων και της προστασίας της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας έναν ισχυρό αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, κάμερες τελευταίας τεχνολογίας, 3D ραντάρ και ισχυρούς υπολογιστές, μεταξύ άλλων. Το παγκοσμίως καινοτόμο σύστημα πυροπροστασίας nvFirePro είναι ένα πλήρως αυτόνομο ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Edge AI, Computer Vision) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, διαθέτοντας τη δυνατότητα να στέλνει άμεσα ειδοποίηση στις αρχές σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα σε περισσότερα από 100 κέντρα/σταθμούς ενημέρωσης, παρέχοντας ζωντανή ενημέρωση και εικόνα σε όλα τα εμπλεκόμενη μέρη και φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το προϊοντικό portfolio τεχνολογικής αιχμής της nvisionist συμπληρώνουν δύο ακόμη πρωτοποριακές λύσεις που θέτουν νέα δεδομένα στην τεχνολογική εξέλιξη των συστημάτων AI-as-a-Service(AIaaS), το nv3Dmap για 3D σάρωση, απεικόνιση και επιθεώρηση υποδομών, αλλά και το nvSmartCheck, για real-time AI ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο κρίσιμων συστημάτων.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της nvisionist, κ. Βασίλης Ορφανός: «Είναι μεγάλη η τιμή να συμμετέχουμε και να εκπροσωπούμε την τεχνολογική καινοτομία της χώρας, στην πρώτη αποστολή της Ελλάδας στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας του κόσμου. Η συμμετοχή της nvisionist στην GITEX GLOBAL 2025 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προβάλλουμε για μία ακόμη φορά την τεχνολογική της αριστεία στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή, εδραιώνοντας μία ήδη σημαντική πορεία που χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, μέσα από την παρουσία και την υλοποίηση έργων ήδη σε τέσσερις ηπείρους, αλλά και από τη διεθνή αναγνώριση των καινοτομιών που αναπτύσσουμε, μέσα από τις σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις. Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε τις τεχνολογικές λύσεις της nvisionist σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο παγκόσμιας εμβέλειας, ανάμεσα στους κορυφαίους “παίκτες” του κλάδου παγκοσμίως».

Μέσα από μια εντυπωσιακή πορεία διεθνούς αναγνώρισης, η nvisionist έχει τιμηθεί με περισσότερες από 30 διακρίσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards (2021 & 2022),

χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA 2024,

3 βραβεία στα AI & Data Awards 2025 (Sustainability, Social Impact, Computer Vision),

διάκριση ως μία από τις 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές scale-ups στα Future Unicorn Awards 2024 του DIGITALEUROPE,

διάκριση των papers της nvisionist στην πρώτη τριάδα σε 3 Technology Workshops της WindEurope για την τεχνολογική της καινοτομία