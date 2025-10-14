Διαφωνίες για αγροτικά και περιφερειακά κονδύλια βάζουν «φρένο» στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων θα καθυστερήσουν την επίλυση δύο βασικών διαφορών σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό των €2 τρισεκατομμυρίων της ΕΕ, λόγω εσωτερικών διαφωνιών.

Όπως αναφέρει το Euractiv, το τελευταίο διάστημα, οι ευρωβουλευτές έχουν συγκρουστεί για το αν θα απορρίψουν ένα σχέδιο της Κομισιόν που προβλέπει τη συγχώνευση των γεωργικών και περιφερειακών ταμείων σε εθνικά προγράμματα ύψους €865 δισεκατομμυρίων, καθώς και για το ποια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αναλάβει την ηγεσία σε κάθε ένα από τα εκτεταμένα αρχεία του προϋπολογισμού που καλύπτουν διάφορες πολιτικές.

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων επρόκειτο να διευθετήσουν την κατανομή των επιτροπών – και ενδεχομένως και το θέμα της απόρριψης του σχεδίου – την Τετάρτη, αλλά και οι δύο αποφάσεις αναβλήθηκαν λόγω εσωτερικών συγκρούσεων. Είναι η δεύτερη φορά που καθυστερεί η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτροπών.

Οι Σοσιαλιστές έχουν επίσημα δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να απορρίψουν πλήρως την πρόταση για τα εθνικά σχέδια, ενώ το κεντροδεξιό ΕΛΚ, η μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο, είναι διχασμένο. Ένα ισχυρό ρεύμα εντός της ομάδας συνεχίζει να πιέζει για απόρριψη, και κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης δεν κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί ενιαία θέση.

Προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο, οι συντονιστές του ΕΛΚ στις επιτροπές Προϋπολογισμών (BUDG), Γεωργίας (AGRI) και Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) πραγματοποιούν τεχνικές συζητήσεις αυτή την εβδομάδα με τους αντίστοιχους επιτρόπους – Πιότρ Σεραφίν, Κριστόφ Χάνσεν και Ραφαέλε Φίτο – σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του κόμματος που μίλησαν στο Euractiv.

Πολλοί κοινοβουλευτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι Φιλελεύθεροι του Renew και οι Πράσινοι θα ακολουθήσουν την ίδια στάση, εάν τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και το ΕΛΚ κινηθούν προς την απόρριψη. Η συντηρητική ομάδα των ECR είναι επίσης πιθανό να ταχθεί υπέρ της απόρριψης.