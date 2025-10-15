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Μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων - Δείτε τη λίστα
Οικονομία
08:08 - 15 Οκτ 2025

Μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων - Δείτε τη λίστα

Γιώργος Αλεξάκης
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Μειώσεις σε 2180 κωδικούς προϊόντων, 1356 PL και 824 επωνύμων ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από συνεργασία με 70 βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 10% σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, που διαθέτει περίπου 20.000 κωδικούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 25%. Η μεσοσταθμική μείωση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστό περίπου 8%.

Οι κωδικοί που έχουν τις μειώσεις θα είναι από τις εξής κατηγορίες: Αλλαντικά, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά, σοκολάτες, κατεψυγμένα προϊόντα, καφές, μαργαρίνες, εμφιαλωμένο νερό, βρεφικά είδη, αρτοσκευάσματα, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και απορρυπαντικά.

Η διάρκεια

Οι περισσότερες από τις μειώσεις θα έχουν διάρκεια έως το τέλος του χρόνου, ενώ σταδιακά θα ανακοινώνονται έως και την επόμενη εβδομάδα.

Οι περίπου 20 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα αναλάβουν και να δημιουργήσουν ειδικές σημάνσεις ώστε τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές να γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Επίσης και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

'Ελεγχοι

Την ίδια στιγμή οι ελεγκτικές Αρχές θα ξεκινήσουν σαρωτικούς ελέγχους έτσι ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα που πωλούνται μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα παρακάτω προϊόντα:

• Στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,63%
• Στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,40%
• Στα τρόφιμα παντοπωλείου: -5,18%
• Στις τροφές και στα είδη για κατοικίδια: -3,21%
• Στα είδη μιας χρήσης, στα οικιακά είδη: -3,18%

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1.000 ΚΩΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΛΑΤΙ

6

5%

4

5% έως 8%

ΚΑΛΑΣ

10

ΑΛΕΥΡΙ

10

5% έως 6%

7

5% έως 12%

ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ)

17

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

41

5% έως 10%

1

5%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ

62

18

25% έως 30%

ΝΙΚΑΣ

2

2% έως 8%

ΥΦΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

33

5% έως 18%

9

5% έως 8%

COCA-COLA 3E

53

6

5% έως 8%

GREEN COLA

5

5%

ΕΨΑ ΑΕ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

120

4% έως 11%

11

5% έως 18%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

168

17

3% έως 30%

SC JOHNSON

5

3% έως 5%

COLGATE-PALMOLIVE

9

3% έως 5%

ΕΥΡΗΚΑ

6

3% έως 8%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

4

5% έως 8%

4

5% έως 9%

FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ)

23

10

3% έως 9%

ΔΕΛΤΑ

5

5% έως 13%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

7

4% έως 6%

4

5% έως 8%

NUMIL

30

3

3%

ΓΙΩΤΗΣ

4

3%

ΔΕΛΤΑ

3

5%

ΔΩΔΩΝΗ

9

5% έως 13%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

90

5% έως 12%

3

5% έως 8%

MARS

158

4

5% έως 17%

MONDELEZ

4

8%

OSCAR

8

5% έως 8%

ΒΙΟΛΑΝΤΑ

8

3% έως 5%

ΓΙΩΤΗΣ

14

3% έως 8%

ΕΛΓΕΚΑ

3

5% έως 9%

ΙΟΝ

3

3%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

7

5% έως 8%

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

14

5% έως 8%

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

162

5% έως 14%

5

5% έως 8%

CONDITO

226

7

8%

ΚΥΚΝΟΣ

3

5% έως 8%

MARS

4

4%

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

3

5% έως 8%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

2

3%

ΓΙΩΤΗΣ

10

3%

ΕΛΓΕΚΑ

6

5%

ΚΑΛΑΣ

3

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

2

12%

ΚΡΙ ΚΡΙ

2

3% έως 5%

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

2

5% έως 8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

2

8%

ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ

10

5% έως 8%

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ

3

5% έως 6%

NESTLE

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

40

5% έως 8%

8

5% έως 7%

MARS

51

3

6% έως 9%

NESTLE

ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

496

5% έως 10%

4

3%

ΕΛΓΕΚΑ

591

2

5%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

10

10%

BIG SOLAR

17

10%

EUROLAMP

50

10%

SIGNIFY

2

10%

TOSHIBA

10

10%

LENTBANS (OSRAM)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

86

5% έως 10%

1

8%

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

236

6

3% έως 5%

BEIERSDORF

13

5% έως 7%

COLGATE-PALMOLIVE

10

5% έως 8%

FARCOM

5

5% έως 13%

HALEON

15

3% έως 5%

KENVUE

42

5% έως 9%

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

24

3% έως 10%

ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

2

3% έως 5%

ΕΛΓΕΚΑ

2

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

2

5% έως 8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

27

3% έως 8%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

1

8%

ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

37

5% έως 10%

2

20% έως 23%

K22 GLOBAL TRADERS

56

4

7%

ORGANIC 3S

8

3% έως 5%

ΓΙΩΤΗΣ

5

3%

ΕΛΓΕΚΑ

ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ

6

5% έως 13%

1

16%

MEDOLIO

11

4

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

13

5%

6

3% έως 5%

BARILLA

38

19

3% έως 13%

ΜΕΛΙΣΣΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

46

5% έως 20%

13

5% έως 8%

KALLIMANIS

89

30

3% έως 6%

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΦΕΣ

6

5% έως 7%

2

5% έως 8%

JACOBS DOUWE EGBERTS

8

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

11

5% έως 8%

15

5%

KALLIMANIS

28

2

8%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ

1

7%

2

5% έως 7%

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

3

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ

1

13%

5

3% έως 5%

FLORA FOOD

9

3

5%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

1

5%

20

5% έως 28%

COCA-COLA 3E

21

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

1

5%

4

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ

9

2

5%

ΚΑΒΙΝΟ

1

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

1

5%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE

ΟΣΠΡΙΑ

13

5% έως 7%

3

3%

3 ΑΛΦΑ

16

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3

3% έως 6%

3

4% έως 6%

ESSITY

22

16

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ

4

5%

5

3% έως 5%

ΜΕΓΑ

14

5

3% έως 5%

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ

27

5% έως 7%

2

10%

ALBEE S CORPORATE

57

13

5% έως 20%

ELBISCO

15

5% έως 19%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

6

5% έως 7%

3

4% έως 6%

NUMIL

19

8

5%

ΔΕΛΤΑ

2

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΡΥΖΙ

11

5% έως 10%

1

13%

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

12

ΣΝΑΚΣ

30

5%

4

5% έως 8%

COCA-COLA 3E

36

2

3%

ΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

3

5%

9

5% έως 8%

ΚΥΚΝΟΣ

14

2

5% έως 8%

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΤΥΡΙΑ

10

5% έως 23%

5

5% έως 10%

FRIESLAND CAMPINA

34

6

3% έως 5%

ΕΛΓΕΚΑ

1

5% έως 10%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

12

5% έως 35%

ΟΠΤΙΜΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ

24

5% έως 8%

24

ΧΥΜΟΙ

7

5% έως 7%

18

5% έως 6%

COCA-COLA 3E

35

3

3% έως 5%

ΔΕΛΤΑ

1

3%

ΕΛΓΕΚΑ

4

5% έως 10%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

2

5% έως 8%

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΑ

1.356

824

2.180

ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.074 ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.106 ΚΩΔΙΚΟΙ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Θετική για την κοινωνία η μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτέςμεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούςσημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 14:51
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