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Πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό κινηματογραφικό οικοσύστημα; – Η πρωτοβουλία Ορατότης Μηδέν συνεχίζει να αγωνίζεται
Magazino
10:55 - 16 Οκτ 2025

Πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό κινηματογραφικό οικοσύστημα; – Η πρωτοβουλία Ορατότης Μηδέν συνεχίζει να αγωνίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Χάρη στην πρωτοβουλία «Σινεμά στην Ελλάδα – Ορατότης Μηδέν» αρχίζουμε να ξετυλίγουμε το μπερδεμένο κουβάρι της τύχης του εγχώριου σινεμά. Τα εμπόδια είναι πολλά και, κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά τα μέλη της πρωτοβουλίας μάς καθησυχάζουν ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για τον κλάδο.

Η διαρκής υποτίμηση του πολιτισμού από τους αρμόδιους φορείς είναι ένα γεγονός που το παρατηρούμε ολοένα και συχνότερα. Ο κινηματογράφος, συγκεκριμένα, περνάει αρκετά δύσκολα, ιδίως όσον αφορά την εγχώρια χρηματοδότηση. Η σύσταση του ΕΚΚΟΜΕΔ (ουσιαστικά, η συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) υποσχέθηκε να λύσει πολλά από τα προϋπάρχοντα προβλήματα αλλά οι ρυθμοί προς την σωστή κατεύθυνση παραμένουν αργοί ενώ, εξακολουθεί να προβληματίζει το γεγονός ότι στη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των συμβούλων του οργανισμού βρίσκονται μη επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου.

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