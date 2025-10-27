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BofA: Μεταβατική περίοδος αλλά με θετικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες - Κορυφαία επιλογή η Eurobank
Οικονομία
16:06 - 27 Οκτ 2025

BofA: Μεταβατική περίοδος αλλά με θετικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες - Κορυφαία επιλογή η Eurobank

Reporter.gr Newsroom
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Η Bank of America (BofA) εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διανύουν μια μεταβατική φάση, με τις αγορές να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο πότε θα καταγραφεί το χαμηλό σημείο στα καθαρά έσοδα τόκων, αλλά και στο πώς θα εξελιχθεί ο νέος κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο. Παρόλα, αυτά η BofA καταλήγει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές επενδυτικά, με τις αποτιμήσεις να εξακολουθούν να κινούνται σε έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων.

Παρά την αναμενόμενη πτώση των καθαρών κερδών κατά περίπου 19% σε τριμηνιαία βάση στο γ’ τρίμηνο, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και στους στρατηγικούς καταλύτες που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξία των τραπεζών.

Eurobank: Η κορυφαία επιλογή της BofA στην Ελλάδα

Η Eurobank διατηρείται ως η κορυφαία επιλογή (top pick) της BofA στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με σύσταση “Αγορά” και τιμή στόχο τα 4,64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38%. Η BofA τονίζει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2026 εκτιμάται στο 17,6%, μια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η αποτίμηση παραμένει ελκυστική με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 1,2.

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Eurobank με ισχυρή παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία και ενίσχυση στους τομείς ασφαλιστικών και διαχείρισης πλούτου, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα. Η εξαγορά του 80% της Eurolife από τη Fairfax αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία και να προσφέρει συνέργειες.

Η BofA προβλέπει ότι η Eurobank θα συνεχίσει μια ισορροπημένη πολιτική μερισμάτων και επαναγορών, με συνολική απόδοση προς τους μετόχους άνω του 8% έως το 2027. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,36 δισ. ευρώ το 2025, 1,62 δισ. ευρώ το 2026 και 1,82 δισ. ευρώ το 2027.

Πειραιώς: Ισχυρή δυναμική και αυξανόμενα μερίσματα

Θετική παραμένει η BofA και για την Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντάς της σύσταση “Αγορά” και τιμή στόχο 8,01 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 13%. Η τράπεζα αναμένεται να είναι η μεγάλη κερδισμένη του τρίτου τριμήνου, καθώς εμφανίζει ταχύτερη πιστωτική επέκταση και αυξημένα μερίδια αγοράς, ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Η BofA εκτιμά ότι η Πειραιώς θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα καταγράψει καθαρή αύξηση στεγαστικών δανείων μετά από πάνω από δέκα χρόνια, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα παραμείνει κοντά στο 15%. Τα καθαρά κέρδη αναμένονται να φτάσουν τα 1,1 δισ. ευρώ το 2026, με μερισματική απόδοση 6% - 6,5% τα επόμενα δύο χρόνια.

Alpha Bank: Νέα ανοδική φάση και επενδυτική δυναμική

Η BofA διατηρεί θετική στάση και για την Alpha Bank, με τιμή στόχο τα 3,90 ευρώ και περιθώριο ανόδου 9%. Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής τον τελευταίο χρόνο, η τράπεζα εμφανίζει περαιτέρω περιθώρια ανατίμησης, χάρη στην αναμενόμενη αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 14% έως το 2027.

Η Alpha Bank αναμένεται να επωφεληθεί από τις νέες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, τη βελτίωση των περιθωρίων δανεισμού και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και επενδυτικές υπηρεσίες.

Τα καθαρά κέρδη προβλέπονται σε 890 εκατ. ευρώ το 2025, 1,07 δισ. ευρώ το 2026 και 1,12 δισ. ευρώ το 2027, με συνολική μερισματική απόδοση άνω του 7% για την περίοδο 2026–2027.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή, αλλά με περιορισμένα περιθώρια

Για την Εθνική Τράπεζα, η BofA διατηρεί ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο τα 13,04 ευρώ, με περιθώριο ανόδου μόλις 2%. Παρά τη υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (άνω του 15%) και την ισχυρή αποδοτικότητα (ROE 14% - 15%), η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η αναπτυξιακή δυναμική της μετοχής έχει περιοριστεί μετά το πρόσφατο ράλι.

Η Εθνική διατηρεί χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά υστερεί σε γεωγραφική και λειτουργική διαφοροποίηση έναντι των ανταγωνιστών. Η BofA επισημαίνει πως ενδεχόμενες εξαγορές ή αυξημένες διανομές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως νέοι καταλύτες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η τράπεζα κινδυνεύει να μείνει πίσω αν δεν αξιοποιήσει έγκαιρα το πλεονάζον κεφάλαιο της.

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