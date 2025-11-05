ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ισχυρή παραγωγή - Ετοιμάζουμε Αναπτυξιακό νόμο €150 εκατ.
Οικονομία
16:16 - 05 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ισχυρή παραγωγή - Ετοιμάζουμε Αναπτυξιακό νόμο €150 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο ξεκινά από τη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης και συνεχίζει στην άμυνα και την τεχνολογική καινοτομία το οποίο υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε επενδύσεις που προωθούν την εξωστρέφεια και την αναβάθμιση των υποδομών.

Η ομιλία του Υπουργού έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε. με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σχέδιο για τον μετασχηματισμού της οικονομίας, με παράλληλη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς χωρίς ισχυρή παραγωγή, δεν μπορεί υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Αναπτυξιακός Νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε, συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας κίνητρα για επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα πρόσφατα προγράμματα για τις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η τοπική παραγωγική βάση και να ενθαρρυνθεί η δημογραφική αναζωογόνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, με την υποβολή 361 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, με την αξιολόγηση να προχωρά εντός 90 ημερών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αιτήσεων για τις μεγάλες επενδύσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθούν τα προγράμματα για τον αγροδιατροφικό τομέα. Στη συνέχεια, «μπαίνει στο τραπέζι» πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, καθώς, όπως δήλωσε, «οι ανάγκες μας σε ασφάλεια πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις στη χώρα μας».

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις στα βιομηχανικά πάρκα της χώρας, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί στρατηγικές επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευαστική και η φαρμακευτική βιομηχανία, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το κρίσιμο θέμα του ενεργειακού κόστους, καθώς όπως ανέφερε καμία βιομηχανία δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά χωρίς προσιτό ενεργειακό κόστος, συμπληρώνοντας ότι έχει ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια.

Μίλησε, δε, για την προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της έρευνας και της ανάπτυξης, με 370 εκατ. ευρώ να δίνονται για την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των τεχνολογικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και στο πάρκο καινοτομίας Thess Intec στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κ. Θεοδωρικάκου βρέθηκε και η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ετοιμάζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που θα φέρουν κοντά την καινοτομία και το ΑΙ στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφηκε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία Οpen AI το οποίο αφορά εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα και ήδη υπάρχουν πολλές αιτήσεις για συνεργασία με start up από τις αρχές του 2026.

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ENDEAVOR, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Θεοδωρικάκος: Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Κωνσταντακόπουλος: Η επιλογή «περιβάλλον ή ανάπτυξη» είναι ψευδοδίλημμα – Το μοντέλο της Costa Navarino
Οικονομία

Κωνσταντακόπουλος: Η επιλογή «περιβάλλον ή ανάπτυξη» είναι ψευδοδίλημμα – Το μοντέλο της Costa Navarino

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ